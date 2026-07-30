Madagascar: Trafic de cocaïne - Des avis de recherche visent un couple et un étudiant

Trois jeunes sont activement recherchés par la Sectionde recherches criminellesde Fiadanana pour leur implication présumée dans un trafic international de cocaïne. Les personnes visées sont Olace RamadaniainaSoa, femme au foyer, son mari Richicarde Rabe, commerçant, résidant à Andohanimandroseza, ainsi que Ronaldo Anderson Velonjara, étudiant domicilié à Ambohipo.

L'affaire a été révélée par le Groupe d'appui à la police judiciaire de la région de Sava, qui a découvert des activités liées à l'importation et à l'exportation de drogue dure. La gendarmerie locale a ouvert une enquête et sollicité l'appui de la section de Fiadanana pour renforcer les investigations. Les échanges entre les deux unités ont permis d'identifier les suspects.

Deux personnes ont déjà été arrêtées. Le trio cité dans les avis de recherche est toujours en fuite. Le réseau importait de la cocaïne depuis l'étranger et la réexportait vers l'île Maurice. Madagascar ne servait que de point de transit dans cette filière. Les enquêteurs invitent ceux disposant d'informations à contacter le 034 17 001 47.