Afrique de l'Est: Al-Burhan rencontre le conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires sécuritaires

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui, dans son bureau à Khartoum, le conseiller du Président de l'Etat du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, Tut Galwak.

La rencontre a eu lieu en présence du directeur général du Service des renseignements généraux, lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufadl, du sous-secrétaire d'État par intérim aux Affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, du directeur de la Direction des renseignements militaires, lieutenant-général Mohamed Ali Ahmed Subeir, et de l'ambassadeur du Soudan auprès de la République du Soudan du Sud, général Essam Mohamed Hassan Karrar.

Dans une déclaration à la presse, Galwak a dit qu'il avait transmis au président du Conseil de souveraineté un message verbal du président de l'Etat du Soudan du Sud Salva Kiir Mayardit, portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les questions relatives au processus de paix et de stabilité au Soudan et au Soudan du Sud.

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Galwak a affirmé l'éternité des relations historiques qui unissent les peuples des deux pays, soulignant l'importance de la réalisation de la stabilité et du développement commun.

Il a ajouté que la réunion avait porté sur les questions du transport et du transit du pétrole du Soudan du Sud vers le Soudan, ainsi que sur le soutien et le renforcement de la coopération conjoint, en plus des efforts déployés pour soutenir les processus de la paix et de la stabilité.

Le conseiller du président du Soudan du Sud a précisé qu'il avait transmis une invitation officielle du président Salva Kiir Mayardit au lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan pour se rendre à Juba, dans le but de discuter les perspectives des relations dans la phase à venir, de parvenir à des ententes sur de nombreuses questions et de réaliser la stabilité dans les zones frontalières, et création des zones commerciales conjointes pour l'intérêt des deux peuples.

Il a réaffirmé le souci des dirigeants des deux pays de consolider leurs relations de coopération mutuelle, compte tenu de l'histoire commune et les liens profonds entre les deux peuples.