Afrique de l'Est: Al Burhan rencontre le conseiller du président du Sud Soudan

Khartoum, 29 juillet 2026 (SUNA) - Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, a rencontré aujourd'hui à son bureau de Khartoum Tut Gatluak, conseiller à la sécurité du président du Sud Soudan.

Le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, directeur général du Service général de renseignement ; l'ambassadeur Muawiya Othman Khalid, sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères ; le général Mohamed Ali Ahmed Sabir, directeur du renseignement militaire et le lieutenant-général Essam Mohamed Hassan Karar, ambassadeur du Soudan au Sud Soudan ont assistè la réunion

Dans un communiqué de presse, Tut Gatluak a indiqué qu'il avoir transmis un message oral du président du Sud Soudan, Salva Kiir Mayardit, au président du Conseil souverain.

Le message portait sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et sur les questions liées au processus de paix et à la stabilité au Soudan et au Sud Soudan.

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M. Galuak a souligné les liens historiques indéfectibles unissant les deux nations et a insisté sur l'importance de parvenir à la stabilité et au développement partagé.

Il a ajouté que la réunion avait porté sur les questions relatives au transport et au transit du pétrole du Soudan du Sud vers le Soudan, au soutien et au renforcement de la coopération bilatérale, ainsi qu'aux efforts déployés pour consolider la paix et la stabilité.

Le conseiller du président du Sud Soudan a expliqué qu'il a transmis une invitation officielle du président Salva Kiir Mayardit au lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan pour une visite à Juba.

Cette visite a pour but de discuter de l'avenir des relations bilatérales, de parvenir à des accords sur plusieurs points, de garantir la stabilité dans les zones frontalières et de créer des zones commerciales communes bénéfiques aux deux pays.

Il a réaffirmé l'engagement des dirigeants des deux pays à renforcer leur coopération mutuelle, compte tenu de leur histoire commune et de leurs liens étroits.