Nigeria: Les Évêques s'adressent à Tinubu - Rassurer les chrétiens et garantir des élections transparentes en 2027

Abuja — « Monsieur le Président, nous traversons actuellement une période où de nombreux chrétiens nourrissent des inquiétudes légitimes quant à leur rôle au Nigeria, notamment en ce qui concerne l'abandon du principe de rotation entre présidents chrétiens et musulmans, et nous espérons que, grâce à des politiques gouvernementales ciblées, ces inquiétudes seront prises en compte et que les chrétiens seront rassurés quant à leurs droits de citoyens ».

C'est ce qu'a déclaré Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, Archevêque de Kaduna et président de la Conférence épiscopale catholique du Nigeria (CBCN), dans son allocution de bienvenue adressée au président nigérian Bola Ahmed Tinubu.

Le président Tinubu a reçu hier, 28 juillet, les Évêques nigérians à la résidence présidentielle. Au cours de cette rencontre, les Évêques ont salué les relations cordiales entre le Nigeria et le Saint-Siège, mais ont également fait part des préoccupations légitimes de nombreux chrétiens concernant leur intégration au sein de l'administration actuelle.

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Les Évêques ont notamment attiré l'attention sur la fin de la pratique de l'équilibre confessionnel au sommet de l'État, qui prévoyait l'alternance entre un président chrétien accompagné d'un vice-président musulman, et un président musulman accompagné d'un vice-président chrétien. Actuellement, en effet, tant le président Tinubu que son vice-président, Kashim Shettima, sont musulmans.

La CBCN a donc invité M. Tinubu à prendre des mesures visant à « apaiser les esprits » et à rassurer les chrétiens quant au plein respect de leurs droits constitutionnels, notamment dans la perspective des élections générales de 2027. À cet égard, les Évêques ont exhorté le président à garantir un financement adéquat de la Commission électorale nationale indépendante (Independent National Electoral Commission, INEC) et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus électoral se déroule dans la plus grande transparence, à commencer par la distribution de la carte d'électeur à toutes les personnes habilitées à voter.

« Tout résultat qui ne serait pas issu d'élections transparentes, libres, équitables et crédibles en 2027 serait une invitation à un désastre évitable », soulignent les Évêques.

Sur le plan de la sécurité, les évêques ont félicité le gouvernement fédéral pour la libération d'écoliers et d'enseignants enlevés dans l'État d'Oyo, ainsi que pour l'arrestation de certains des auteurs présumés de ces enlèvements.

Ils ont toutefois qualifié ces succès d'épisodes isolés, observant que le terrorisme, le banditisme et les enlèvements continuent de menacer la vie des citoyens dans tout le pays.

Les Évêques soulignent que les écoles, les lieux de culte, les habitations, les fermes et les autoroutes restent peu sûrs, tandis que des groupes criminels continuent d'opérer en toute impunité dans de nombreuses régions du Nigeria.

Enfin, la CBCN a demandé au président Tinubu d'inviter le Pape Léon XIV à se rendre au Nigeria, affirmant que le Souverain Pontife « porte le Nigeria dans son coeur » et qu'une visite de sa part contribuerait à renforcer l'esprit d'unité nationale.