Nampula — La communauté catholique continue de garder vivant le souvenir de Mgr Osório Citora Afonso, Évêque de Quelimane et Administrateur Apostolique de Beira, brutalement assassiné le 6 juin dernier dans sa résidence épiscopale.

À l'occasion du quarantième jour suivant son décès, vendredi 24 juillet, l'Archidiocèse de Nampula a célébré une messe de requiem dans la cathédrale, en présence de ses proches, de fidèles, de prêtres et de religieuses. La célébration a été présidée par le père Simone Adriano, curé de la paroisse de São Francisco Xavier.

Dans son homélie, il a rappelé le témoignage d'humilité, de dévouement pastoral et de proximité envers les plus pauvres laissé par Mgr Osório, invitant les chrétiens à transformer leur douleur en un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la vérité et de la justice. Il a également souligné que le pardon chrétien n'exclut pas la nécessité d'établir les responsabilités et de demander des comptes aux auteurs du crime.

« Le dernier mot - a-t-il affirmé - n'appartient ni à la violence ni à la mort, mais à Dieu, Seigneur de la vie ».

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La célébration s'est achevée par une prière pour le repos éternel de Mgr Osório, pour le réconfort de sa famille et pour toutes les victimes de la violence. Entre-temps, on attend toujours des éclaircissements officiels sur les circonstances de cet assassinat, tandis que l'enquête se poursuit.