Congo-Kinshasa: Nomination de l'Évêque de Kabinda

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque du diocèse de Kabinda le père Eustache Ntamwe Makoyo, membre du clergé de ce même diocèse, jusqu'à présent Recteur du séminaire préparatoire Saint-Charles-Borromée de Kabinda.

Mgr Eustache Ntambwe Makoyo est né le 14 février 1974 à Musoshi (R.D.C.). Il a étudié la philosophie au séminaire Saint-Paul VI de Kabinda et la théologie au séminaire Christ-Roi de Kananga.

Il a été ordonné prêtre le 28 août 2005 et incardiné dans le diocèse de Kabinda.

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Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vice-recteur (2005-2006) du séminaire préparatoire Saint-Charles-Borromée de Kabinda ; directeur spirituel du petit séminaire Saint-Pie X et président de la commission diocésaine de liturgie (2006-2011) ; Baccalauréat en musicologie (2019) et licence en chant pédagogique (2021) à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée de Rome ; master en musique liturgique à l'Institut Pontifical de Liturgie Saint-Anselme de Rome (2021) ; Doctorat en musique et arts du spectacle, spécialisation en ethnomusicologie, à l'université Tor Vergata de Rome (2025) ; collaborateur pastoral au sein de la communauté pastorale des Trois Archanges à Livourne (2021-2025) ; depuis 2025 et jusqu'à présent, Recteur du séminaire préparatoire Saint-Charles-Borromée de Kabinda.