Afrique de l'Ouest: MOLO MOLO PAY, la fintech qui vous permet de payer à votre rythme

Par exemple, vous voulez acheter une moto afin de rendre faciles vos déplacements dans une ville comme Abidjan ou Dakar où les transports en commun coûtent chers.

Le prix de la moto s’affiche 700.000 francs CFA en magasin. Mais vous n’avez pas la totalité de cette somme pour payer en une seule fois et repartir avec la moto. Il n’y a rien que vous pussiez faire. MOLO MOLO PAY est là comme alternative à votre problème. Avec cette fintech, vous avez la possibilité de payer « molo molo », c’est-à-dire « doucement doucement » n’importe quel article que vous souhaiter acquérir. MOLO MOLO PAY s’est spécialisée dans le paiement échelonné. L’entreprise est une réponse à la faiblesse du pouvoir d’achat des populations africaines.

MOLO MOLO PAY, une solution africaine à un problème africain

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Tenant compte de la faiblesse du pouvoir d’achat de la majorité des populations africaines, MOLO MOLO PAY propose une solution tirée de l’Afrique : le paiement par petites tranches. Cette pratique du « petit à petit'' existe déjà sur le continent. Oussoumanou Sehou a simplement digitalisé cette façon de faire à travers une Application mobile. L’idée n’est donc pas d’inventer une nouvelle manière de payer, mais la transformation d'une habitude en une expérience digitale accessible par téléphone portable.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement de MOLO MOLO PAY tient en 3 étapes :

réserver le produit souhaité dans l'application,

payer par petites tranches grâce à une épargne intégrée,

récupérer le produit chez un commerçant partenaire ou se le faire livrer à domicile une fois le montant atteint à 100%.

Depuis l’application MOLO MOLO PAY, l’utilisateur peut choisir un article disponible auprès d’un marchand. Il définit ensuite son rythme de paiement : quotidien, hebdomadaire, mensuel ou selon son propre rythme. Les paiements peuvent être effectués à travers les principaux moyens de mobile money. Notamment Wave, Orange Money, MTN Money et Moov Money. L’utilisateur suit directement la progression de son paiement depuis son application. Une fois le montant de l’achat payé à 100%, il peut récupérer son article auprès du marchand partenaire ou bénéficier d’une livraison. Simple et pratique. Aucune dette classique. Le client avance à son rythme. Le modèle de MOLO MOLO PAY se distingue du crédit à la consommation traditionnel.

Une large cible atteinte en peu de temps

« Acheter sans crédit, payez petit à petit. Simple, flexible et 100% sécurisé ! », facilite la fintech. Des milliers de personnes ont rejoint sa plateforme en un temps record. Officiellement lancé le 1er avril 2025 en Côte d’Ivoire, MOLO MOLO PAY est entrée dans les habitudes de plus d’1 million d’utilisateurs. Pour le fondateur de la fintech, ce succès n’est pas le fait du hasard. « Le million d’utilisateurs est avant tout la confirmation qu’il existe un besoin réel. Beaucoup de personnes ont la capacité de payer, mais elles ne peuvent pas toujours mobiliser la totalité d’une dépense en une seule fois », explique Oussoumanou Sehou.

Sur Play Store, l’Application est classée N ⁰ 8 « Top Applications gratuites » dans la catégorie « Finance ». À ce jour, la marque fédère une communauté digitale de plus de 800.000 personnes. MOLO MOLO PAY compte notamment plus de 700.000 abonnés sur TikTok. Auxquels s’ajoutent plus de 100.000 abonnés sur Facebook et ses autres communautés digitales.

À ses débuts, MOLO MOLO PAY s’est tournée principalement vers le paiement échelonné des smartphones, les produits électroménagers, meubles, motos et autres équipements du quotidien. Aujourd’hui, la fintech étend ses offres au loyer, aux produits d’assurance et aux billets d’avion.

L’entreprise travaille également au développement d’une nouvelle solution destinée aux vendeurs en ligne et aux commerçants digitaux. Le principe repose sur un lien de paiement permettant d’accepter le paiement en plusieurs fois. Par exemple, un vendeur pourra générer un lien et le partager directement avec son client, notamment via WhatsApp, Instagram, Facebook ou tout autre canal digital. Le client accède au lien et peut démarrer le paiement progressif de son achat. L’objectif est de permettre à un vendeur en ligne d’accepter le paiement en plusieurs fois sans avoir à développer une infrastructure technologique complexe ou une application spécifique.

Intégrer les marchands locaux

Parallèlement à son application destinée aux utilisateurs, MOLO MOLO PAY développe MOLO Business, taillé sur mesure pour les marchands. Un commerçant pourra créer sa boutique, présenter ses produits et permettre aux utilisateurs de les payer progressivement. La stratégie de MOLO MOLO PAY consiste notamment à développer un réseau de marchands dans différentes villes de Côte d’Ivoire et dans bien d'autres pays africains.