Sénégal: Le gouverneur de Kaffrine appelle les agents de l'État à être en permanence au service des populations

Kaffrine — Le gouverneur de Kaffrine, Serigne Babacar Kane, appelle les agents de l'État en mission dans cette région du centre du Sénégal à se mettre en permanence au service des populations.

"Nous invitons les agents de l'État en mission dans la région de Kaffrine à être en permanence au service des populations, afin d'assurer durablement le développement de la région", a-t-il déclaré lors de la finale du tournoi inter- services organisé par l'Amicale du Comité régional de développement (CRD) de Kaffrine.

Cette compétition a été remportée par l'équipe de l'Académie face à celle du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) du Sine-Saloum par un but à zéro.

Selon Serigne Babacar Kane, les fonctionnaires et agents de l'État doivent demeurer des serviteurs des populations en privilégiant l'efficacité, la proximité et l'esprit de service.

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Le chef de l'exécutif régional a salué l'engagement de la présidente de l'Amicale du CRD de Kaffrine, Ndèye Sylla, ainsi que celui de l'ensemble des membres du bureau pour la réussite de ce tournoi, soulignant leur mobilisation et leur sens du service.

Il a rappelé que cette compétition visait à renforcer les liens entre les agents de l'État de la région, notamment le personnel d'appui, souvent peu associé aux activités de concertation, afin de favoriser la connaissance mutuelle, l'esprit d'équipe et la solidarité.

Il a fait observer qu'une meilleure connaissance entre les services peut contribuer à décloisonner l'administration et à améliorer la qualité du service public.