Congo-Kinshasa: Le gouvernement provincial du Kasaï-Central ordonne la suppression des barrières illégales

Dans un communiqué rendu public mercredi 29 juillet 2026, le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï-Central, Kamayi Méroé, ordonne la suppression immédiate de toutes les barrières illégales et des faux postes de perception. Une décision saluée par les transporteurs à vélo, les Bayanda, qui ont récemment dénoncée des tracasseries dont ils sont victimes.

La mesure vise à garantir la libre circulation des personnes et des biens et aussi mettre un terme aux tracasseries dénoncées par les usagers. Il s'agit aussi de soutenir les activités économiques dans la province.

Dans un communiqué daté du 27 juillet, les administrateurs des territoires et les chefs de secteurs sont appelés à appliquer cette décision sans délai. Sur instruction du gouverneur de province, le ministre prévient que tout service qui installera une barrière ou percevra des taxes sans autorisation s'expose à des sanctions.

Sur le terrain, les transporteurs à vélo affichent leur satisfaction. Ils expliquent qu'à chaque trajet, ils devaient s'arrêter à plusieurs barrières et payer à chaque passage.

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Louis Mbuyi, transporteur à vélo venu de Kabitanga, dans le territoire de Dibaya, se réjouit de cette décision.

" Nous saluons la mesure prise par les autorités. Au paravent on faisait face à plusieurs barrières. Mais aujourd'hui elles ne sont plus."

Les transporteurs demandent maintenant aux autorités de veiller à l'application effective de cette mesure. Ils espèrent que les barrières illégales disparaîtront définitivement des routes de la province.