Tunisie: L'INM prévoit un trimestre août-octobre 2026 plus chaud que la normale au pays

« Pour la saison août-septembre-octobre 2026, les différents modèles de prévisions saisonnières montrent une forte convergence vers la tendance des températures plus chaudes que la normale comme scénario le plus probable », c'est ce qui ressort du bulletin des Prévisions saisonnières, publié mercredi, par l'Institut National de la Météorologie (INM).

Par ailleurs, l'INM a estimé que « le scénario d'une légère augmentation des précipitations par rapport aux normales est privilégiée sur la Tunisie. Toutefois, les variations régionales demeurent possibles en raison de la forte variabilité spatio-temporelle des précipitations automnales ».

Pour rappel, la saison août-septembre-octobre (ASO) en Tunisie correspond à une période de transition entre l'été et l'automne. Elle est généralement caractérisée par une baisse progressive des températures après les chaleurs estivales et par une reprise des précipitations, particulièrement au cours du mois d'octobre. Les pluies concernent principalement le Nord et le Centre du pays, tandis que le Sud enregistre des cumuls pluviométriques moindres.

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Il est à noter que les températures moyennes normales du mois d'août, calculées sur la période de référence 1991-2020, varient entre 25 °C et 30 °C au Nord et au Centre, et entre 27 °C et 33 °C dans le Sud du pays. En outre, cette période enregistre une augmentation sensible des précipitations sur plusieurs régions du pays par rapport au mois de juillet. Les cumuls pluviométriques normaux varient entre 15 et 30 mm sur les régions ouest du Nord et du Centre, demeurent inférieurs à 8 mm dans les régions du Sud et dépassent rarement 18 mm dans le reste du pays.

S'agissant des températures moyennes normales de septembre, elles oscillent entre 21 °C et 27 °C sur les régions du Nord et du Centre, et entre 26 °C et 29 °C dans le Sud du pays. Les précipitations augmentent par rapport aux mois précédents sous l'effet des épisodes orageux de fin d'été. Les cumuls pluviométriques normaux varient généralement entre 38 et 80 mm au Nord et au Centre, alors qu'ils restent plus modestes dans le Sud de la Tunisie, où ils se situent entre 9 et 34 mm.

Pour ce qui est du mois d'octobre, les températures moyennes normales sont comprises entre 17 °C et 23 °C dans le Nord et le Centre du pays, et entre 22 °C et 24 °C dans le Sud. Les cumuls pluviométriques normaux varient généralement entre 38 mm et 84 mm dans le Nord, avec un maximum de 116 mm à Tabarka. Des cumuls plus faibles sont observés au Centre et au Sud du pays, où ils ne dépassent généralement pas 55 mm.