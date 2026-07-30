Tunisie: Pourquoi - Dédommagements

Les coupures et les délestages mais surtout le rétablissement de l'électricité avec parfois des surtensions causent des dommages, parfois irréversibles, aussi bien aux machines industrielles qu'aux appareils ménagers, sans compter les autres dégâts tout aussi désastreux. Et bien sûr, la Steg se décharge sur ses assureurs.

Et commence alors pour le sinistré des démarches aussi longues que fastidieuses (qui peuvent durer jusqu'à 6 mois) entre la Steg et l'assurance. Et quand enfin arrive le dénouement, une surprise vous attend. Et quelle surprise !

L'assurance applique une franchise sur le montant du remboursement et plus le matériel endommagé est ancien, plus le remboursement est diminué. Ainsi au lieu d'imputer la franchise sur l'assuré (la Steg), c'est le sinistré -- qui n'est pas partie prenante -- qui est pénalisé.

Ainsi va le monde.