Tunisie: Vers une exonération fiscale des panneaux solaires et des batteries au pays

La Chambre nationale de l'énergie photovoltaïque, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), a présenté une série de propositions destinées à accélérer la transition énergétique en Tunisie. Parmi les principales mesures figurent la simplification des procédures administratives, des incitations fiscales, le soutien au stockage de l'électricité et le lancement d'un programme baptisé "Citoyenneté énergétique", visant à équiper un million de familles en installations photovoltaïques sur cinq ans.

Ces propositions ont été soumises lors d'une réunion de travail organisée le 27 juillet 2026 au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en présence de représentants du département ministériel et d'acteurs du secteur privé.

Dans un communiqué publié mercredi, la Chambre a indiqué que ses recommandations visent à soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables, à accélérer la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transition énergétique et à renforcer l'indépendance énergétique du pays.

Simplifier les procédures et alléger la fiscalité

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La Chambre appelle à réduire les délais de traitement des dossiers et à simplifier les procédures administratives grâce à la numérisation des demandes d'autorisation.

Elle préconise également l'instauration d'incitations fiscales, notamment l'exonération des panneaux solaires, des onduleurs et des batteries des droits de douane et de la TVA, afin de réduire le coût des investissements et de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

L'organisation recommande, en outre, la mise en place de mécanismes de financement permettant aux ménages d'acquérir des systèmes de stockage de l'électricité, ainsi qu'un accompagnement renforcé des investisseurs opérant dans les régimes des autorisations et des concessions.

Un million de familles ciblées

Parmi les propositions phares figure le lancement d'un programme social intitulé "Citoyenneté énergétique". Ce dispositif vise à intégrer les abonnés de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à faible consommation dans la transition énergétique en leur donnant accès à des installations photovoltaïques adaptées.

Selon la Chambre, le programme pourrait bénéficier à un million de familles sur une période de cinq ans, pour une capacité de production additionnelle estimée à 600 mégawatts.

La Chambre nationale de l'énergie photovoltaïque propose également de revoir le dispositif régissant la production d'électricité destinée à l'autoconsommation en moyenne tension.

Elle recommande notamment la suppression du plafond de 30 % appliqué à l'électricité excédentaire injectée dans le réseau et le relèvement du tarif de rachat de cette électricité, actuellement fixé à 80 millimes par kilowattheure, afin de l'aligner sur celui pratiqué dans le cadre des projets réalisés sous le régime des autorisations.

Elle plaide également pour que les industriels puissent recourir à des solutions de stockage de l'électricité.

En conclusion, la Chambre nationale de l'énergie photovoltaïque réaffirme sa disponibilité à poursuivre la concertation avec les pouvoirs publics afin de favoriser un environnement d'investissement plus attractif, d'accélérer la réalisation des projets d'énergies renouvelables et de contribuer au renforcement de la sécurité énergétique, au développement économique et à l'amélioration de la compétitivité de l'économie tunisienne.