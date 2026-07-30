Tunisie: Moez Mestiri détaille la nouvelle organisation des Aigles de Carthage

Le nouveau responsable de la sélection nationale tunisienne de football, Moez Mestiri, a indiqué mercredi que le changement du staff technique des « Aigles de Carthage » était devenu « inévitable » après le parcours décevant de la sélection à la Coupe du monde 2026.

En marge du tirage au sort du calendrier du championnat de Ligue 1 de football professionnel 2026-2027, Mestiri a souligné que le bureau fédéral avait désigné à l'unanimité Mouine Chaâbani au poste de sélectionneur national, mettant en avant son palmarès avec les clubs qu'il a dirigés, notamment l'Espérance de Tunis et la Renaissance de Berkane marocain.

Il a précisé que la présentation officielle du nouveau sélectionneur à la presse devrait avoir lieu les 4 ou 5 août.

Evoquant le départ d'Hervé Renard, qui avait pris les commandes de la sélection après le limogeage de Sabri Lamouchi et dirigé les rencontres face au Japon et aux Pays-Bas, le responsable fédéral a indiqué que le technicien français, âgé de 57 ans, avait renoncé à poursuivre sa mission pour des raisons de santé.

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Il a par ailleurs révélé que Mouine Chaâbani percevra un salaire inférieur à celui qu'il touchait à la Renaissance de Berkane. Le sélectionneur travaillera en coordination avec le responsable de l'équipe nationale et la Direction technique nationale, la Fédération ayant décidé de supprimer définitivement le poste de directeur sportif, auparavant occupé par Zied Jaziri et Khalil Chemmam.

Concernant le secteur de l'arbitrage, Moez Mestiri a annoncé qu'une réunion de travail se tiendrait la semaine prochaine avec le superviseur général de l'arbitrage, Djamel Haimoudi. La Fédération s'oriente, selon lui, vers le renouvellement de sa confiance en l'ancien arbitre algérien, tout en étudiant un cadre juridique permettant à Mourad Ben Hamza d'occuper le poste de directeur de la Direction nationale de l'arbitrage.

Le bureau fédéral de la FTF avait nommé, mardi, Moez Mestiri responsable de l'équipe nationale seniors et Belhassen Balsmra porte-parole de la fédération.

La Fédération a également officialisé la composition du nouveau staff technique de la sélection tunisienne, engagé pour une durée de quatre ans. Aux côtés du sélectionneur Mouine Chaâbani, figurent Mourad Melki et Seifallah Hosni comme entraîneurs adjoints, Khaled Maghzaoui en qualité d'entraîneur des gardiens, Hatem Boulila comme préparateur physique et Wissam Safouat en tant qu'analyste vidéo.