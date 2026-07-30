Afrique: À Addis-Abeb le pays plaide pour une action africaine commune renforcée

À l'occasion de sa participation aux travaux de la deuxième journée de la 49e Session Ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine, qui s'est tenue à Addis-Abeba les 28 et 29 juillet 2026, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu avec M. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union Africaine.

À cette occasion, le Ministre a transmis au Président de la Commission les salutations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, réaffirmant le souci constant de la Tunisie de poursuivre le renforcement de la coopération et de la coordination avec la Commission au service de l'action africaine commune.

Il a également réitéré le soutien de la Tunisie aux efforts de réforme de l'Union Africaine visant à consolider son efficacité et sa capacité à répondre aux défis actuels, tout en soulignant l'importance de l'appui apporté par la Commission aux institutions africaines dont notre Pays abrite les sièges, de manière à consacrer leur rôle continental et à en rehausser le rayonnement.

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Le Ministre a, en outre, réaffirmé les positions constantes de la Tunisie sur les questions régionales, rappelant l'approche tunisienne préconisant le dialogue comme voie privilégiée pour le règlement des conflits.

Il a mis en relief les menaces émergentes auxquelles fait face le continent, notamment l'amplification des ingérences étrangères, la prolifération des armes, les menaces des organisations terroristes, ainsi que les défis liés aux conflits non conventionnels et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, sans omettre l'impact des conjonctures économiques et sécuritaires internationales sur la stabilité globale du continent.

Dans ce contexte, M. Mohamed Ali Nafti a réitéré la position de principe de la Tunisie en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels l'établissement de son État indépendant sur l'ensemble de son territoire avec Al-Qods Al-Charif pour capitale, dénonçant la poursuite des agressions et des violations subies par ce peuple frère, tout en saluant les positions de solidarité de l'Union Africaine envers cette juste cause.

L'entretien a également porté sur les défis croissants liés à l'émergence de nouvelles formes de conflits et de menaces non conventionnelles, telles que la cybersécurité, la criminalité organisée transfrontalière, le terrorisme et les répercussions des changements climatiques sur la sécurité et la stabilité. Cette situation requiert la consolidation des mécanismes d'action africaine commune et le développement d'instruments de réponse collective face à ces périls renouvelés.

Le Ministre a exprimé la haute appréciation de la Tunisie pour le soutien continu apporté par le Président de la Commission aux efforts tunisiens, se félicitant du succès des manifestations et conférences africaines récemment organisées par la Tunisie.

Abordant le dossier de la migration irrégulière, le Ministre a mis en exergue l'approche globale adoptée par la Tunisie pour traiter ce phénomène, fondée sur le partage des charges et des responsabilités, le renforcement de la coopération avec les pays d'origine, de transit et de destination, ainsi que l'appui aux programmes de retour volontaire et d'accompagnement, en partenariat avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Cette démarche vise à garantir le respect de la dignité humaine des victimes de ce phénomène et à s'attaquer à ses causes profondes, dans le cadre d'une vision intégrée prenant en compte les dimensions sécuritaires, de développement et humaines qui y sont liées.

Pour sa part, le Président de la Commission de l'Union Africaine a salué le rôle joué par la Tunisie au service des causes africaines et a exprimé sa haute considération pour les efforts déployés par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, à cet égard, tout en louant la présence active de la Tunisie sur la scène continentale et son engagement en faveur de la réalisation des objectifs de l'Agenda de l'UA.

Il a en outre affirmé sa pleine prise en compte des efforts consentis par la Tunisie face aux défis de la migration irrégulière, exprimant son soutien à l'approche préconisée par notre Pays dans ce domaine via le mécanisme de retour volontaire.

Le Président de la Commission a également rendu hommage au rôle constructif de la Tunisie dans l'appui au processus de règlement en Libye sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à ses contributions au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, notamment à travers sa participation active aux opérations de maintien de la paix de l'UA et de l'ONU et son mandat fructueux au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (2022-2024).

Les deux parties ont réitéré leur volonté commune de poursuivre la coordination et la concertation en vue de consolider davantage la coopération existante dans les domaines sécuritaire, de développement et scientifique. Le Président de la Commission a, par ailleurs, exprimé son appréciation pour les diverses initiatives présentées par la Tunisie dans le cadre de l'action africaine commune.

Dans le même cadre, le Ministre s'est entretenu avec M. Moses Vilakati, Commissaire de l'Union Africaine à l'Agriculture, au Développement Rural, à l'Économie Bleue et à l'Environnement Durable. Les deux responsables ont affirmé leur détermination commune à renforcer la coopération entre la Tunisie et la Commission dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement agricole et de l'économie bleue, tout en soulignant l'importance de soutenir les initiatives continentales y afférentes et de réaliser les objectifs de l'Agenda Afrique 2063.

Par ailleurs, le Ministre a tenu une séance de travail avec son homologue sénégalais, M. Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Les deux Ministres se sont félicités de la profondeur des relations de fraternité et de coopération qui unissent la République Tunisienne et la République du Sénégal, mues par la confiance mutuelle et le respect partagé.

Ils ont réaffirmé la volonté des dirigeants des deux Pays de porter le partenariat bilatéral vers de plus larges perspectives, conformément aux aspirations des deux Peuples frères. L'accent a été mis sur l'importance d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du Programme Exécutif de coopération pour les années 2026-2027, lequel englobe un ensemble d'activités, d'initiatives et de mesures concrètes visant à hisser la coopération dans des secteurs prioritaires, notamment le commerce, l'économie, l'enseignement supérieur, la santé, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de la communication.

Les deux parties ont également souligné l'importance d'une préparation optimale des prochaines échéances bilatérales programmées pour le second semestre de l'année en cours, tout en convenant de poursuivre la coordination et la concertation au sein des organisations régionales et internationales sur les questions d'actualité d'intérêt commun.

Enfin, lors de son entretien avec le Ministre angolais des Relations Extérieures, M. Téte António, M. Mohamed Ali Nafti a exprimé le souci de la Tunisie de renforcer la coopération bilatérale, notamment par l'enrichissement du cadre juridique et la réunion des conditions propices à la tenue de la première session de la Grande Commission Mixte. Il a préconisé la vivification des échanges de visites et un rôle accru dévolu au secteur privé des deux côtés afin de dynamiser les échanges commerciaux et d'explorer les opportunités d'investissement prometteuses offertes de part et d'autre.

Pour sa part, le Ministre angolais a affirmé l'attachement de son Pays à consolider la coopération bilatérale avec la Tunisie sur les plans économique et commercial, et à maintenir la concertation à l'échelle multilatérale au sein des instances régionales et internationales. Les deux Ministres ont enfin réitéré leur engagement à poursuivre les efforts tendant à promouvoir l'action africaine commune et à contribuer à l'intégration économique entre les États de l'Union Africaine, de manière à étayer les piliers de la paix et de la sécurité et à soutenir les mécanismes de développement global.