Tunisie: Schengen - Quels Tunisiens sont exemptés du système biométrique EES

La Commission européenne a publié le 27 juillet 2026 de nouvelles précisions sur les catégories de voyageurs exemptées du Système d'entrée/sortie (Entry/Exit System - EES), le dispositif biométrique désormais déployé aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette clarification, attendue par les compagnies aériennes, les gestionnaires d'aéroports et les voyageurs, concerne l'ensemble des ressortissants de pays tiers, y compris les Tunisiens qui se rendent dans l'Union européenne pour un court séjour ou qui y résident légalement.

Entré progressivement en service à partir d'octobre 2025 avant d'être pleinement opérationnel le 10 avril 2026, le système EES remplace le tampon apposé sur les passeports par un enregistrement numérique des entrées et des sorties. Il collecte les données du document de voyage, les empreintes digitales et une image faciale des ressortissants de pays tiers effectuant un séjour de courte durée dans les 29 pays européens participant au dispositif.

Le système calcule également automatiquement la durée de séjour autorisée, limitée à 90 jours sur une période de 180 jours, afin de détecter les éventuels dépassements.

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Selon la Commission européenne, plus de 145 millions de franchissements des frontières extérieures ont déjà été enregistrés depuis la mise en service complète du système, illustrant son déploiement à grande échelle dans l'espace Schengen.

Ce que la Commission européenne vient de préciser

La nouveauté ne réside pas dans une modification des règles d'entrée dans l'espace Schengen, mais dans une clarification des catégories de voyageurs qui ne sont pas soumis à l'enregistrement dans l'EES.

Ainsi, le système ne s'applique notamment pas : aux citoyens de l'Union européenne, de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse ; aux titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État participant à l'EES ; aux détenteurs d'un visa national de long séjour (visa D) ; aux membres de la famille de citoyens de l'Union européenne disposant d'une carte de séjour conforme à la réglementation européenne ainsi qu'à certaines catégories particulières, notamment les diplomates et les membres d'équipage en service.

Quelles conséquences pour les Tunisiens ?

Pour les voyageurs tunisiens, ces précisions permettent surtout de mieux comprendre les règles déjà en vigueur.

Les Tunisiens titulaires d'un visa Schengen de court séjour (visa C) restent soumis au système EES. Lors de leur première entrée dans l'espace Schengen, leurs données biométriques (photographie faciale et empreintes digitales) sont enregistrées, puis leurs entrées et sorties sont automatiquement comptabilisées. Les tampons sur le passeport sont progressivement remplacés par cet enregistrement électronique.

En revanche, les Tunisiens résidant légalement dans un pays de l'espace Schengen, qu'ils disposent d'une carte de séjour ou d'un visa national de long séjour, figurent parmi les catégories exemptées de l'enregistrement dans l'EES. Cette précision était particulièrement attendue, car de nombreux voyageurs s'interrogeaient sur leur situation lors des passages aux frontières.

EES et ETIAS : deux dispositifs distincts

L'EES a été conçu pour renforcer la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, lutter contre les dépassements de séjour et faciliter les contrôles grâce à la numérisation des procédures. Les autorités peuvent ainsi vérifier automatiquement la durée de présence d'un voyageur dans l'espace Schengen, tout en limitant les risques liés à la fraude documentaire et aux erreurs de contrôle.

Si son déploiement a entraîné, dans certains grands aéroports européens, des files d'attente plus longues lors des premières semaines d'exploitation, la Commission européenne estime que les clarifications apportées sur les catégories exemptées contribueront à fluidifier les contrôles et à réduire les incertitudes rencontrées par les voyageurs et les transporteurs.

La Commission européenne rappelle enfin qu'il ne faut pas confondre l'EES avec l'ETIAS, la future autorisation électronique de voyage destinée aux ressortissants de pays dispensés de visa. Alors que l'EES est pleinement opérationnel depuis avril 2026, l'ETIAS n'est pas encore entré en vigueur et sera lancé à une date qui sera annoncée ultérieurement par les institutions européennes.