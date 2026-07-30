Tunisie: 70 enfants d'El Fouar profitent d'un séjour de vacances à Monastir

Dans le cadre du programme « Vacances pour tous », 70 enfants vulnérables de la délégation d'El Fouar (gouvernorat de Kébili) viennent de bénéficier d'un séjour de dix jours à Monastir, dans un environnement alliant activités éducatives, loisirs, découverte et épanouissement personnel.

Cette initiative, destinée à des enfants issus de milieux défavorisés, est organisée dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale (RSE) de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) en partenariat avec Mazarine Energy, le bureau local des colonies de vacances et des excursions d'El Fouar, sous l'égide de l'Organisation Nationale Tunisienne de l'Enfance.

À cette occasion, Iman Ben Slimane Nahlawi, Directrice administrative, Responsable des Ressources humaines et de la Communication de Mazarine Energy, a déclaré :

« Cette initiative, qui célèbre cette année sa quatrième édition, s'inscrit pleinement dans le cadre du programme de responsabilité sociétale de Mazarine Energy. Nous sommes particulièrement heureux de constater, année après année, l'enthousiasme des enfants et l'impact positif de cette expérience sur leur bien-être. »

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Elle a ajouté : « Notre ambition est de faire évoluer continuellement cette initiative afin de répondre aux attentes des enfants et de leurs familles. Nous prévoyons d'augmenter encore le nombre de bénéficiaires dès l'année prochaine et d'enrichir davantage le programme d'activités proposé tout au long du séjour. »

Une initiative saluée par les partenaires locaux

Le bureau local des colonies de vacances et des excursions d'El Fouar a salué cette action,

Les encadrants ont également souligné les effets positifs de cette expérience sur les enfants, tant sur le plan éducatif que social. Les jeunes participants ont exprimé leur enthousiasme à découvrir Monastir, à participer aux activités balnéaires et à partager des moments de convivialité favorisant la création de nouvelles amitiés.