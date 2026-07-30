Tunisie: Transport et logistique - Ce que prévoit le nouvel accord entre le pays et l'Italie

29 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un accord-cadre de coopération dans les domaines du transport et de la logistique a été signé, mercredi, 29 juillet 2026, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne.

Cet accord vise à établir un cadre global définissant une stratégie commune pour renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs du transport et de la logistique, au service des intérêts des deux peuples amis, selon un communiqué publié par le ministère des Transports.

Et de préciser que l'accord a été signé à l'issue de la réunion bilatérale tenue, mardi 28 juillet 2026, entre le ministre des Transports, Rachid Amri et le Vice-ministre italien des Infrastructures et des Transports, Edoardo Rixi.

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