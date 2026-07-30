Tunisie: Le cheikh Fethi Rebaï rétabli dans ses fonctions après l'intervention du président Kaïs Saïed

Le cheikh Fethi Rebaï, imam d'une mosquée à Sfax, a annoncé mercredi 29 juillet 2026 avoir été rétabli dans ses fonctions, affirmant que "l'injustice" dont il estimait avoir été victime a été levée à la suite d'une intervention du président de la République, Kaïs Saïed.

Cette annonce intervient quelques heures après la large diffusion d'informations faisant état de son limogeage.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, Fathi Rebaï a déclaré : "Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République pour avoir levé cette injustice qui m'a été infligée. J'exprime également ma profonde gratitude à Monsieur le ministre des Affaires religieuses ainsi qu'à l'ensemble des cadres du ministère. Que Dieu préserve notre unité et protège notre pays des discordes, apparentes comme cachées".

Un appel au respect des institutions

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Dans une seconde publication, l'imam a tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont témoigné leur soutien tout au long de cette affaire, tout en appelant à la retenue. Il a notamment affirmé demeurer pleinement attaché au respect des décisions du ministère des Affaires religieuses, auquel il dit appartenir "avec estime et respect".

Fethi Rebaï a également insisté sur son attachement à la Tunisie et à ses institutions, précisant que l'intérêt national demeure, selon lui, une priorité qui prime sur toute considération personnelle.

L'imam a, par ailleurs, pris ses distances avec les réactions publiées sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il ne saurait être tenu responsable des propos pouvant porter atteinte au pays, aux ministères ou aux institutions de l'État.

"Je suis un soldat de cette patrie. Je défendrai ses intérêts où que je sois, dans la mesure de mes moyens", a-t-il écrit, concluant son message par un appel à préserver l'unité nationale.