Tunisie: Bourse de Tunis - Après le repli de l'indice, le CMF rassure les investisseurs

Une réunion consacrée à l'examen de l'évolution du marché financier à la suite du repli enregistré par l'indice de référence de la Bourse lors de la séance du 28 juillet 2026 qui a été suivi par la reprise normale des négociations lors de la séance du 29 juillet 2026, a été organisée, mercredi, au siège du Conseil du Marché Financier (CMF).

Ont pris part à cette réunion, les représentants du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie, les premiers responsables des banques cotées en bourse, le Président du Conseil Bancaire et Financier, la Présidente du Conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis et de son Directeur Général, la Présidente de l'Association Professionnelle des Intermédiaires en Bourse, ainsi que les dirigeants des sociétés d'intermédiation en bourse.

En effet, le déclenchement du mécanisme de suspension automatique de la séance de bourse par la Bourse de Tunis constitue une mesure préventive et prudentielle, couramment appliquée sur les principales places financières internationales, a précisé le CMF dans un communiqué.

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Et de poursuivre que ce mécanisme vise à limiter les fluctuations du marché, à laisser aux investisseurs le temps nécessaire pour prendre leurs décisions sur la base d'une appréciation objective de la situation, à renforcer leur protection ainsi qu'à préserver le bon fonctionnement du marché.

Les participants ont souligné que le marché financier tunisien repose sur un cadre législatif, réglementaire et de contrôle solide ainsi que sur un dispositif institutionnel intégré, lui permettant d'absorber les fluctuations conjoncturelles et de poursuivre pleinement son rôle dans le financement de l'économie nationale.

Ils ont, également, insisté sur l'importance de poursuivre la coordination entre l'ensemble des intervenants du marché et d'assurer un suivi permanent de son évolution afin de garantir le bon déroulement des transactions, la transparence et l'intégrité du marché.

A cette occasion, le CMF a souligné que ses services assurent un suivi étroit de l'évolution du marché. Il a appelé à cet égard, les investisseurs à fonder leurs décisions sur une appréciation objective de la situation, reposant sur les données et indicateurs économiques et financiers pertinents et à éviter de se laisser influencer par les rumeurs ou les réactions intempestives.

Le CMF a renouvelé, à cette occasion, sa confiance dans la solidité du marché financier tunisien ainsi que dans la capacité de l'ensemble de ses institutions et intervenants à agir avec responsabilité et dans un esprit de coordination, afin de préserver la stabilité du marché et de protéger les intérêts des investisseurs.