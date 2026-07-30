Tunisie: Faut-il s'inquiéter d'une nouvelle vague de chaleur au pays

La Tunisie connaît un retour progressif à des conditions météorologiques estivales normales après les vagues de chaleur qui ont marqué les dernières semaines. Aucune nouvelle vague de chaleur intense n'est actuellement prévue dans l'immédiat, selon l'expert en climat Hamdi Hached.

Intervenant mercredi 29 juillet 2026 sur Express Fm, l'expert en climat a indiqué que la situation météorologique dans le pays évolue progressivement vers un régime estival plus classique, après une période marquée par des épisodes de fortes chaleurs ayant concerné plusieurs régions.

Selon Hamdi Hached, les températures enregistrées au cours des prochains jours devraient se situer autour des normales saisonnières, avec toutefois des périodes où elles pourraient être légèrement supérieures aux moyennes habituelles.

Pas de nouvelle vague de chaleur en vue

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L'expert a précisé que les données climatiques disponibles actuellement ne montrent aucun signe annonçant la formation d'une nouvelle vague de chaleur dans un avenir proche.

Il a ainsi appelé à la vigilance, tout en rassurant sur les perspectives météorologiques à court terme, estimant que les prévisions actuelles ne justifient pas d'inquiétude face à d'éventuelles hausses exceptionnelles des températures.

En conclusion de son intervention, Hamdi Hached a indiqué que la saison estivale devrait se poursuivre dans des conditions climatiques habituelles, tout en soulignant que l'évolution de la situation météorologique fera l'objet d'un suivi régulier et que les prévisions seront actualisées en fonction des nouvelles données disponibles.