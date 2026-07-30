Tunisie: Transition énergétique - Les métiers verts recrutent

Face à la montée des besoins en compétences dans les métiers de la transition énergétique, 275 jeunes diplômés entament un parcours de spécialisation destiné à faciliter leur insertion professionnelle. Initiée par la GIZ et plusieurs partenaires institutionnels, cette initiative mise sur une formation en adéquation avec les attentes des entreprises tunisiennes et allemandes.

La GIZ, à travers son programme Thamm Plus, soutenue par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et cofinancée par l'Union européenne, lance un nouveau cycle de formations courtes dédiées aux métiers de la transition énergétique. Ce dispositif est mis en oeuvre avec le ministère tunisien de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en partenariat avec Swisscontact, l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (Atfp), l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti) ainsi que la Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique (Fedelec).

Destinées à 275 jeunes diplômés, ces formations ont été élaborées en concertation avec les entreprises afin de répondre aux besoins réels du marché du travail. L'objectif est de développer des compétences directement mobilisables, aussi bien en Tunisie qu'à l'international, notamment en Allemagne, où la demande en profils qualifiés dans les métiers verts est en forte progression.

Les parcours, d'une durée comprise entre 10 et 34 jours, portent sur plusieurs domaines stratégiques, notamment le photovoltaïque, la comptabilité carbone, l'efficacité énergétique des bâtiments et les installations raccordées au réseau électrique. Les participants bénéficieront d'un enseignement combinant théorie, travaux pratiques et mises en situation professionnelles.

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Pour Andrea Milkowski, coordinatrice du cluster Formation, Marché du travail et Migration à la GIZ, cette démarche s'inscrit dans une approche globale visant à rapprocher les besoins du marché, les acteurs de la formation et les entreprises afin de créer des parcours durables vers l'emploi.

À travers cette initiative, les partenaires entendent accompagner la transition énergétique tout en offrant aux jeunes diplômés des perspectives professionnelles dans des secteurs en pleine expansion, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité des entreprises et à répondre aux défis de l'économie verte.