Tunisie: Météo - Des nuits encore chaudes au pays

29 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le temps sera généralement dégagé à peu nuageux, selon les prévisions de l'institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur Nord sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud, relativement fort près des côtes et sur le sud, et faible à modéré ailleurs.

La mer sera peu agitée à moutonneuse dans le Nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures nocturnes seront comprises entre 25 et 29 degrés et oscilleront entre 20 et 23 degrés sur les hauteurs ouest du nord et du centre et atteignant 31 degrés dans l'extrême Sud-Ouest.

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