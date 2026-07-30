Algérie: Oran accueille une délégation de jeunes de la wilaya de Tébessa

ORAN — Une délégation de jeunes de la wilaya de Tébessa est arrivée à Oran dans le cadre du programme national d'échange de jeunes entre les wilayas, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Oran.

Selon la même source, les participants séjourneront durant toute la période , qui s'étalera sur près de deux semaines, à la maison de jeunes Belkadi Tahar, où un riche programme d'activités a été élaboré à leur intention. Celui-ci comprend notamment des visites culturelles, des sorties touristiques ainsi que des activités récréatives, leur permettant de découvrir les principaux atouts historiques, patrimoniaux et touristiques de la capitale de l'Ouest algérien, tout en favorisant les échanges et le rapprochement avec les jeunes de la wilaya d'accueil.

La DJS d'Oran a souligné que cette opération, initiée par le ministère de la Jeunesse, s'inscrit dans les efforts déployés par les pouvoirs publics pour consolider les valeurs de citoyenneté, de cohésion nationale et de vivre-ensemble à travers des rencontres entre les jeunes issus des différentes wilayas du pays.

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Oran poursuit ainsi son engagement dans la mise en oeuvre de ce programme national, après avoir déjà accueilli plusieurs délégations juvéniles dans le cadre de cette même opération, notamment celles de la wilaya de Ouargla et, plus récemment, de Batna. Ces échanges offrent aux participants l'occasion de mieux connaître la diversité culturelle et géographique de l'Algérie tout en développant des relations d'amitié et de coopération entre les jeunes des différentes régions du pays, souligne-t-on.