Sénégal: Le président de la République veut une évaluation globale, 'sans délai', de l'année scolaire

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi, aux trois ministres en charge de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et technique et de l'Enseignement supérieur de faire une évaluation globale "sans délai" de l'année scolaire, saluant "le déroulement adéquat" des calendriers scolaire et universitaire.

"Le chef de l'Etat a instruit [...] les ministres en charge de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et technique et de l'Enseignement supérieur de procéder sans délai, sous la supervision du Premier ministre, à l'évaluation globale de l'année scolaire 2025-2026 et d'engager les diligences nécessaires à l'orientation optimale des élèves et des nouveaux bacheliers", rapporte le communiqué de la réunion du Conseil des ministres.

Le président Faye a félicité les élèves ayant réussi aux différents examens organisés et et magnifié les "efforts collectifs" consentis en vue du déroulement "adéquat" de l'année scolaire, rappelant que l'État considère l'école comme "le socle de la République et le creuset fondamental de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, la prospérité, le respect mutuel, la culture du mérite et l'excellence".

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Bassirou Diomaye Faye a également demandé aux départements ministériels concernés "d'accélérer l'exécution des projets de construction scolaire et d'assurer à temps les chantiers universitaires".

Il s'est réjoui, à cet égard, de la réception officielle des infrastructures pédagogiques de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), lundi dernier, par les ministres en charge des Infrastructures, Déthié Fall et de l'Enseignement supérieur, Boubacar Camara.

Le président Faye engage, par ailleurs, le gouvernement à poursuivre la transformation consensuelle du système éducatif national en impliquant les enseignants, les acteurs privés de l'école et toutes les autres parties prenantes, ajoute le texte.

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