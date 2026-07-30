Sénégal: 'Dégradation' de la situation alimentaire de six départements - Le gouvernement va mobiliser les fonds nécessaires

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, mercredi, à Dakar, de mobiliser l'intégralité des fonds nécessaires à la résolution de la "dégradation significative de la situation alimentaire" des départements de Goudiry (est), Salémata (sud-est), Bambey (centre), Matam, Podor et Ranérou (nord).

En intervenant au Conseil des ministres, Ahmadou Al Aminou Lo a évoqué l"'importance cruciale à accorder à la 'période de soudure' (juin, juillet et août), qui constitue un cap très stressant pour les populations et le bétail".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, M. Lo a relevé "une dégradation significative de la situation alimentaire" concernant surtout les départements de Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou.

"Pour [une] prise en charge efficace de cette situation, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de mobiliser d'urgence l'intégralité des fonds nécessaires à la couverture des besoins identifiés par le Plan national de réponses (PNR)", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

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Le PNR est le "principal référentiel des interventions en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales", a écrit M. Sarr dans le communiqué du Conseil des ministres.

D'après lui, Ahmadou Al Aminou Lo a demandé aux structures publiques chargées de la sécurité alimentaire de "veiller à la mobilisation proactive et efficace de leurs mécanismes d'intervention".

Il s'agit, entres autres structures, du Fonds de solidarité nationale, du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience du Sénégal, du Conseil national de développement de la nutrition, de l'Opération de sauvegarde du bétail et du Programme national des bourses de sécurité familiale.

"Enfin, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un conseil interministériel d'évaluation de l'état de prise en charge de la situation alimentaire", ajoute la même source, précisant que cette rencontre aura lieu la semaine prochaine.

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