Sénégal: Plus de 70 % des marchés du COJOJ ont été attribués à des entreprises sénégalaises, selon Mamadou Diagna Ndiaye

Dakar — Plus de 70 % des marchés du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) prévus cette année au Sénégal ont été attribués à des entreprises sénégalaises, a-t-on appris de son président, Mamadou Diagna Ndiaye, mercredi, à Dakar.

"Plus de 70 % des marchés du COJOJ ont été confiés à des entreprises locales. Ce chiffre est bien plus qu'un indicateur. Il traduit la confiance accordée au secteur privé sénégalais et notre volonté de faire de Dakar 2026 un véritable levier de développement économique pour notre pays", a dit M. Ndiaye lors d'une réunion d'information du Conseil national du patronat (CNP) et du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse.

"Notre ambition est de faire des JOJ Dakar 2026 non seulement une réussite sportive et organisationnelle, mais aussi une opportunité de création de valeur pour les entreprises sénégalaises", a-t-il assuré.

Mamadou Diagna Ndiaye promet que "les Jeux olympiques de la jeunesse donneront de nouvelles perspectives à plusieurs secteurs d'activité, le tourisme, les transports, les médias, l'économie créative, la restauration et l'hôtellerie notamment".

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M. Ndiaye rappelle que les JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal ont une dimension continentale.

"Notre réussite créera un précédent. Elle renforcera la crédibilité de l'Afrique, concernant sa capacité à organiser de grands évènements internationaux, et inspirera les générations futures", a dit le président du COJOJ.

Il invite les entreprises locales bénéficiaires des commandes du COJOJ à redoubler d'efforts pour les derniers préparatifs de cet évènement olympique mondial.

Mamadou Diagna Ndiaye souhaite que chaque entreprise sénégalaise se sente "pleinement partie prenante de la réussite" attendue de l'organisation des JOJ.

Les Jeux olympiques de la jeunesse laisseront au Sénégal un "héritage" en termes d'infrastructures, de compétences et d'inspiration de la jeunesse, selon le président du comité d'organisation.

Le président du CNP, Baïdy Agne, assure que les entreprises sénégalaises soutiennent activement l'organisation des JOJ 2026, les premiers qui se tiendront en Afrique.

"Notre famille d'entrepreneurs est à vos côtés, aux côtés du gouvernement et de la jeunesse", a dit M. Agne.

Les entrepreneurs sénégalais sont prêts à contribuer à la réussite de l'évènement olympique, a-t-il ajouté, saluant ensuite la contribution de Mamadou Diagna Ndiaye à la promotion de l'olympisme au Sénégal.

"Les jeunes et les entrepreneurs auront tous les yeux tournés vers le Sénégal. Je suis sûr que le Sénégal fera la fierté de l'Afrique", a assuré Baïdy Agne.