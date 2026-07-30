Afrique: CAN féminine 2026 - Le pays face au défi kényan pour préserver ses chances de qualification

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'apprête à affronter le Kenya dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026, avec l'objectif de s'imposer afin de relancer sa campagne dans la compétition.

Les Lionnes disputeront leur prochain match jeudi au Stade olympique de Rabat, à partir de 17 h GMT, pour le compte de la 2e journée du groupe A.

Le Sénégal s'est incliné lors de son entrée en lice, dimanche, face à l'Algérie (2-0). Les joueuses de Mame Moussa Cissé sont désormais dans l'obligation de réaliser un bon résultat contre les Kenyanes pour entretenir leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Éliminées en quarts de finale lors de la précédente édition, les Sénégalaises évoluent également dans un groupe A composé du Maroc, pays hôte de la CAN.

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Pour le sélectionneur du Sénégal, "ce n'est jamais facile de rebondir après une défaite (...) l'objectif n'était pas de perdre ce premier match, mais nous savons que rien n'est perdu. Nous avons encore un deuxième match, puis un troisième".

S'exprimant en conférence de presse d'avant-match, il a assuré que "l'équipe s'est remobilisée sur le plan mental pour aborder cette rencontre avec espoir et l'ambition de ne pas être distancée dès cette deuxième journée".

"Ce sont deux équipes qui ont perdu leur premier match. À ce titre, cette rencontre sera importante pour les deux sélections. À nous de mettre tous les ingrédients nécessaires pour exister dans ce match, jouer selon nos vraies valeurs, faire preuve de réalisme devant le but et commettre moins d'erreurs défensives afin de ne pas encaisser", a-t-il ajouté.

Présente aux côtés du sélectionneur en conférence de presse, l'attaquante des Lionnes, Ndeye Awa Diakhaté, a assuré que ses coéquipières sont concentrées et déterminées à obtenir un bon résultat face aux Harambee Starlets.

Les Lionnes du Sénégal disputent au Royaume chérifien leur quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Le Kenya, de son côté, retrouve la phase finale de la compétition après une longue absence. Les Harambee Starlets avaient participé pour la première fois à la CAN en 2016, où elles avaient été éliminées dès la phase de groupes. Absentes des éditions suivantes, elles signent leur retour à l'occasion de cette édition 2026.

Les Kenyanes ont perdu (0-4) leur premier match contre le Maroc.