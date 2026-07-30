Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le chef de l'État appelle à finaliser les aménagements complémentaires

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour achever, "dans les meilleurs délais", les travaux routiers et les aménagements complémentaires liés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont les préparatifs sont entrés dans leur dernière phase, selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.

La compétition est prévue du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Saly et Diamniadio.

Le chef de l'État a relevé, dans le même document, que cette étape est marquée par la réception des infrastructures sportives devant abriter les différentes compétitions.

Présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, M. Faye a demandé au "Premier ministre de prendre, en liaison avec les ministres chargés des Finances, de l'Intérieur, des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'avec le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), les autorités administratives et les maires concernés, toutes les mesures requises pour finaliser, dans les meilleurs délais, les travaux routiers et les aménagements complémentaires liés aux Jeux".

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Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la nécessité de mobiliser les populations et d'impliquer les collectivités territoriales afin de favoriser une meilleure appropriation des JOJ Dakar 2026.

Le chef de l'État avait présidé, samedi dernier, la cérémonie de réception du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique.

À cette occasion, il avait rappelé que d'importants défis restent encore à relever avant l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Le président Faye avait appelé l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de ces Jeux à maintenir leur mobilisation, afin de permettre au Sénégal de respecter l'ensemble des engagements pris pour assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive internationale.