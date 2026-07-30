Sénégal: Le président Faye réclame la tenue de la 2e Conférence des administrateurs et managers publics avant la fin de l'année

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a souligné, mercredi, en Conseil des ministres, l'importance de l'évaluation continue de la qualité du service public au nveau territorial et dans les différents ministères, souhaitant la tenue de la 2e conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) avant la fin de l'année 2026.

Dans une amélioration des relations entre l'Administration et les usagers, le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et au ministre chargé de la Fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, "l'importance d'organiser, avant la fin de l'année 2026, la 2e conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) sur le thème de la "Qualité du service public".

Dans des propos rapportés dans le communiqué du conseil des ministres, le chef de l'Etat a informé le Conseil avoir reçu le rapport 2025 du Médiateur de la République et les rapports 2024 et 2025 de l'Observateur national des lieux de privation de liberté.

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"Après avoir engagé le Premier ministre et les membres du gouvernement à examiner avec diligence les dossiers objets de réclamations, le président de la République indique l'impératif de corriger les manquements signalés et d'appliquer les recommandations formulées dans les différents rapports publiés", rapporte le porte-parole, du gouvernement, Dr Bacary Sarr.

Il ajoute que le chef de l'Etat a demandé également de veiller à l'amélioration des relations entre l'Administration et les usagers, d'engager la réflexion sur l'actualisation des missions et du cadre institutionnel du Médiateur de la République et d'accorder une "attention particulière" aux conditions de prise en charge et de détention au niveau des lieux de garde-à-vue et des établissements pénitentiaires.

Evoquant toujours la question du service public, Bassirou Diomaye Faye a indiqué au ministre de la Justice, "l'urgence de veiller à l'instruction définitive des affaires en appel, la révision du cadre réglementaire relatif au traitement des personnes déficientes mentales, la modernisation de l'Administration pénitentiaire, avec la finalisation des projets respectifs de statut des personnels et de Code pénitentiaire".