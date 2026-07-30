Afrique: Le pays s'impose face au Mali (2-1) à la CAN féminine 2026

Dakar — Le Cameroun a réussi son entrée en matière dans la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 (CAN) en s'imposant 2-1 face au Mali, mercredi, lors de la première journée du groupe F.

Les Lionnes indomptables ont rapidement pris les devants grâce à Ngah, dès la 14e mn. Les Maliennes ont toutefois réagi avant la demi-heure en égalisant sur un penalty transformé par Traoré. (30e), permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, le sélectionneur camerounais a procédé à un double changement d'entrée de seconde période, un choix qui a apporté un nouvel élan à son équipe. Après plusieurs occasions, Ngah a redonné l'avantage au Cameroun en transformant un penalty à la 73e minute, signant ainsi un doublé.

Les Maliennes n'ont pas réussi à revenir au score. Le Cameroun a ainsi conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

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Dans le même groupe, le Ghana s'est imposé 2-0 face au Cap-Vert, qui dispute la première phase finale de CAN féminine de son histoire.

Les matchs de la deuxième journée du groupe A débuteront jeudi. Le Sénégal affrontera le Kenya à 17 h GMT au Stade olympique de Rabat, tandis que le Maroc sera opposé à l'Algérie à partir de 20 h GMT.