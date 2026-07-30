Sénégal: Sédhiou - Des acteurs formés pour une prise en charge des violences basées sur le genre

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers la direction de la Famille, a lancé, mercredi, à Sédhiou (sud), une session de formation pour une prise en charge holistique des violences basées sur le genre en vue de promouvoir les droits humains, a constaté l'APS.

Cet atelier de deux jours s'inscrit dans le cadre du projet "Kaarangué" qui a réuni des acteurs de la santé, de la justice, de l'éducation et des médias des trois régions, à savoir, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda.

Selon Rokhoya Diop, chargée de programme et des droits humains à la direction de la famille, cette session de formation vise à renforcer les capacités des bénéficiaires et à accentuer la prévention et la sensibilisation.

Elle a rappelé que les conclusions du rapport de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANDS), commandité par le ministère de la Famille avec l'appui des Nations Unies, révèle que 31,9 % des femmes au Sénégal sont victimes de violences, avec un taux de 23,7 % dans la région de Sédhiou.

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"Ces chiffres justifient la tenue de cette rencontre dans le cadre du projet " Kaarangué", dédié à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles ainsi qu'à leur autonomisation", a dit Mme Diop.

Elle a, par la même occasion, informé qu'un deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre est déjà élaboré et validé par l'ensemble des acteurs.

Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, il est prévu la mise en place de centres de prise en charge holistique dans toutes les régions, ainsi qu'un protocole de collaboration multisectoriel impliquant cinq ministères tels que l'Education, la Santé, la Justice, l'Intérieur et les Forces Armées, selon Rokhoya Diop.

Présidant l'ouverture officielle de cet atelier de formation, Ba Ousmane Danfakha, adjoint au gouverneur chargé du développement, a insisté sur l'importance d'un accompagnement complet des survivantes, allant de " l'accueil à l'orientation, jusqu'à la prise en charge sanitaire, psychosociale et judiciaire".

Il a également invité les participants à identifier les difficultés locales et à proposer des solutions adaptées aux réalités de la zone.

Au-delà de la formation, l'adjoint au gouverneur a rappelé que l'enjeu est de bâtir "un système intégré et durable" de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, afin de garantir leur sécurité, leur dignité et leur pleine participation à la société.