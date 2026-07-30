Sénégal: Mise en garde contre les établissements privés d'enseignement supérieur sans agrément

Dakar — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rappelé, mercredi, que tout établissement privé d'enseignement supérieur, exerçant sans agrément, s'expose à une fermeture immédiate, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute violation de cette réglementation entraînera la "fermeture immédiate de l'établissement concerné, sans préjudice des poursuites prévues par la législation en vigueur", selon un communiqué de la direction générale de l'enseignement supérieur.

"L'ouverture, la délocalisation, la décentralisation, la déconcentration ou encore l'extension de filières d'un établissement privé sont soumises au dépôt d'un dossier complet et à un audit préalable réalisé par les services compétents du ministère", a rappelé le texte, mettant en garde les établissements exerçant sans agrément.

Selon le document, le fonctionnement d'un établissement privé d'enseignement supérieur est conditionné à l'obtention d'un "agrément provisoire délivré par l'autorité compétente".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La direction générale de l'enseignement supérieur insiste notamment sur le fait "qu'aucun établissement ne peut dispenser des formations ni délivrer des diplômes de licence, de master ou de doctorat d'exercice dans des filières réglementées telles que la médecine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire ou la chirurgie dentaire, sans une autorisation préalable du ministère".

Elle invite ainsi les promoteurs d'établissements et le public à veiller au strict respect des dispositions de la loi n° 94-82 du 23 décembre 1994 relative au statut des établissements privés d'enseignement supérieur.