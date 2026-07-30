Sénégal: Plaidoyer pour une autorité nationale d'évaluation des risques alimentaires

Dakar — Le docteur Mamadou Ndiaye, expert en sécurité sanitaire des aliments, a plaidé pour la création d'une autorité nationale chargée de l'évaluation des risques sanitaires liés aux aliments, metcredi, à l'occasion d'une journée scientifique consacrée à cette question.

Il considère qu'un tel dispositif est indispensable pour améliorer la production, l'analyse et la communication des données scientifiques.

Le Sénégal dispose désormais de données scientifiques sur certains contaminants alimentaires, notamment les aflatoxines dans le riz, mais il manque encore une structure habilitée à les interpréter et à communiquer officiellement sur les risques qu'elles représentent, a-t-il indiqué.

La production de données scientifiques doit être distinguée dans la gestion des risques, selon le spécialiste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les chercheurs produisent des résultats, mais il faut une autorité compétente pour évaluer ces données, définir leur portée et orienter les décisions publiques", a-t-il expliqué.

Pusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, disposent déjà d'organes chargés de valider les plans nationaux de contrôle et de surveillance des aliments, un mécanisme qui fait défaut au Sénégal, a-t-il souligné.

Cette situation favorise, selon lui, "une multiplication de communications non coordonnées, susceptibles de semer le doute chez les consommateurs".

Il a également appelé les autorités à renforcer la surveillance scientifique afin de disposer de données suffisantes pour définir des priorités nationales et élaborer des normes adaptées aux habitudes alimentaires des Sénégalais.

"Nous ne consommons pas le riz comme les Européens ou les Américains. Nos normes doivent être construites à partir de nos propres données et de nos niveaux de consommation afin d'assurer une protection efficace des populations", a plaidé l'expert en sécurité sanitaire des aliments.

Il a exhorté, dans ce sens, les pouvoirs publics à institutionnaliser un organe permanent chargé de la collecte, de l'évaluation et de la validation des données scientifiques, ainsi que de l'approbation des plans nationaux de contrôle et de surveillance.

Le docteur Ndiaye estime que la création d'une autorité nationale chargée de l'évaluation des risques sanitaires contribuerait à renforcer la crédibilité de l'information sanitaire et la confiance des consommateurs.

La sécurité sanitaire des aliments consiste à assurer l'accès à une nourriture pouvant être consommée sans danger.

Elle est considérée comme essentielle pour améliorer la santé, les moyens de subsistance, le commerce, la croissance économique et la prospérité en général.