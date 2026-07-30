Sénégal: Touba - Le dahira Hizbut Tarqiyyah retrace son demi-siècle d'histoire à travers une exposition

Touba — Le dahira Hizbut Tarqiyyah a organisé, mercredi, à Touba (centre), un vernissage d'une exposition historique retraçant les cinquante années d'existence de l'organisation au service de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride, a constaté l'APS.

Cette exposition met en lumière les principales étapes de l'évolution du dahira, à travers des archives, des photographies, des documents et divers objets témoignant de son engagement dans la préservation et la promotion de l'héritage spirituel et culturel légué par le fondateur du mouridisme.

En présence du porte-parole du khalife général des mourides, par ailleurs président du comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le responsable moral du dahira Hizbut-Tarqiyyah, Serigne Youssouf Diop, a souligné que la célébration du cinquantenaire de ce mouvement constitue une occasion de revisiter cinquante années de sacrifices et d'engagement au service de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.

Il a précisé que cette rétrospective couvre la période allant de 1976, année de création du mouvement, à 2026.

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"Cette exposition nous permet de jeter un regard sur les années de sacrifices et d'engagement au service de Serigne Touba. Il ne s'agit pas de regarder le passé avec satisfaction, mais de faire le bilan du chemin parcouru et de renforcer davantage notre foi et notre engagement dans le service", a-t-il déclaré.

Serigne Youssouf Diop a souligné que cette célébration est également un appel à poursuivre l'oeuvre des pionniers de Hizbut-Tarqiyyah, dont les premiers membres avaient créé le mouvement à l'Université de Dakar en 1976.

Il a rendu hommage aux membres fondateurs, rappelant que la création du dahira avait été ratifiée lors d'une réunion tenue dans la chambre 369 du pavillon A de l'Université de Dakar, un moment qu'il a qualifié d'historique.

Selon lui, le message de Cheikh Ahmadou Bamba revêt une portée universelle. "Il ne s'adresse pas uniquement aux Sénégalais ou aux Africains, mais à toute l'humanité", a-t-il affirmé.

Il a enfin invité les professionnels des médias à s'appuyer sur la documentation mise à leur disposition afin de restituer avec fidélité le message porté par Hizbut-Tarqiyyah et les idéaux du fondateur du mouridisme.