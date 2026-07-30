Sénégal: Touba - L'ONAS assure être prêt à faire face aux risques d'inondations durant le Grand Magal

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a déployé un important dispositif technique et humain pour prévenir et gérer les risques d'inondation, à l'occasion du Grand Magal, commémoré le 2 août prochain, a assuré, metcredi, son directeuf général, Sény Diène.

"Nous avons mis en place nos dispositifs de pompage, en plus des grands projets que nous sommes en train de réaliser (...)", a-t-il déclaré à des journalistes, après son audience avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Selon M. Diène, les aménagements en cours devraient permettre, à terme, un écoulement gravitaire des eaux pluviales depuis les zones les plus élevées de Touba comme Guédé, jusqu'à la vallée de Ndock.

En attendant l'achèvement de ces infrastructures, a-t-il ajouté, l'ONAS s'appuie sur son dispositif habituel de pompage. Celui-ci comprend des électropompes installées dans plusieurs sites régulièrement touchés par les inondations afin d'évacuer les eaux vers les canalisations.

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Le directeur général de l'ONAS a indiqué que l'ensemble des moyens matériels et des équipes de l'office avaient été mobilisés pour assurer une intervention rapide en cas de fortes précipitations.

"Nous sommes prêts à faire face aux inondations. Nous avons mobilisé l'ensemble de nos dispositifs ainsi que tout notre personnel", a-t-il affirmé.

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