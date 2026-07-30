Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Cuba - Le Sénat donne son quitus pour un nouvel Accord-cadre

La chambre haute du Parlement a récemment autorisé la ratification de l'Accord-cadre de coopération entre la République du Congo et celle de Cuba visant à optimiser la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation, de la santé, de la recherche sur les maladies tropicales et de l'agriculture.

Signé le 27 novembre 2025, à la Havane (Cuba) entre les deux parties, l'Accord-cadre de coopération vient après celui conclu le 24 décembre 1982 devenu obsolète en bien de ses dispositions. A travers cet Accord-cadre, le Congo et Cuba s'engagent à élaborer et à exécuter d'un commun accord des programmes et des projets de coopération en conformité avec leur droit interne respectif et les principes généraux du droit international. Ils devront aussi tenir compte de l'importance des projets de développement nationaux et d'intégration régionale.

En effet, la coopération portera, entre autres, sur les études de faisabilité permettant d'identifier des projets d'investissement viables ; la création des associations économiques internationales ; l'octroi des bourses destinées à des études spécialisées, au développement professionnel ou à d'autres types de formation. L'autre engagement concerne l'envoi ou l'échange des spécialistes et autres professionnels afin de fournir les services nécessaires aux projets et aux programmes définis. Sont aussi prévus l'envoi et l'échange d'équipements ainsi que d'instruments nécessaires à l'exécution des programmes et des projets de coopération technique définis.

Ainsi, dans le cadre de la mise en oeuvre de cet Accord-cadre, les parties instituent la commission intergouvernementale de coopération Congo-Cuba qui se réunira tous les deux ans, alternativement dans la capitale de l'un des pays ou à un autre endroit de leur territoire. Le but étant d'évaluer le développement de la coopération et de formuler les perspectives. Le ministère en charge de la Coopération internationale de la République du Congo et celui du Commerce extérieur et de l'Investissement de la République de Cuba sont désignés comme responsables de l'exécution de cet Accord-cadre.

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Le vote de cette loi au Sénat a été précédé par un débat entre les sénateurs et le ministre en charge des Relations avec le Parlement, Luc-Joseph Okio, représentant son collègue en charge de la Coopération internationale. Selon le sénateur Paul Stanislas Nguié, ce nouveau cadre de coopération devrait accorder une attention particulière aux relations avec Cuba qui traverse des moments assez difficiles à cause de l'embargo qui lui est imposé depuis des décennies.

Selon le ministre de la Réforme de l'Etat et des Relations avec le Parlement, Cuba a toujours bénéficié d'une attention particulière de la part du Congo. Après le passage du Premier ministre cubain au Congo du 17 au 19 mars 2025, dans le cadre des 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, le chef de l'Etat avait donné des orientations claires au gouvernement pour éponger la dette envers Cuba. « Le gouvernement a pris des engagements pour payer une partie de cette et a signé un échéancier », a-t-il déclaré en substance.