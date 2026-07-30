Afrique Centrale: Dialogue national inclusif - Le PALU appelle à une mobilisation patriotique pour mettre un terme à l'aventure rwandaise en RDC !

Le Parti Lumumbiste Unifié (PALU) apporte son soutien à l'initiative du dialogue national inclusif annoncée par le président de la République, Félix Tshisekedi. La position du parti a été exprimée hier, mercredi 29 juillet 2026, par son secrétaire permanent adjoint en charge de l'administration et des finances, Anicet Mifia.

De retour du cimetière de la Gombe, où les militants du PALU ont commémoré les leurs tombés le 29 juillet 1995 alors qu'ils réclamaient la démocratie, le parti estime que ce dialogue constitue « la voie royale » pour renforcer l'unité nationale et faire face aux défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo.

Tout en réaffirmant son attachement aux idéaux des Pères fondateurs et à la construction d'une nation « unie, forte, prospère et démocratique », le PALU affirme que la RDC traverse depuis plusieurs années une crise profonde, alimentée par des facteurs externes et internes. Il cite notamment l'intervention militaire du Rwanda dans l'Est du pays, qu'il considère comme une menace pour l'intégrité territoriale de la RDC, favorisant le pillage des ressources naturelles et mettant en péril les populations civiles. Le PALU estime également que les vulnérabilités sécuritaires, les conflits locaux, les infiltrations et les trahisons imposent la tenue d'un dialogue réunissant les acteurs nationaux « épris de patriotisme ». Le parti considère que l'annonce du chef de l'État répond à cette nécessité et l'encourage à concrétiser cette initiative « dans les plus brefs délais ».

Le PALU précise toutefois que ce dialogue ne doit en aucun cas remettre en cause les acquis démocratiques du pays. Le parti dirigé par Godefroid Mayobo, secrétaire général et chef du parti, recommande qu'il s'articule autour de plusieurs étapes, notamment une analyse approfondie de la crise, l'identification des acteurs disposés à contribuer à sa résolution, la formulation de propositions concrètes et des échanges visant à renforcer la cohésion nationale, tout en préservant l'État de droit et le principe de l'alternance démocratique par les élections.

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Enfin, le PALU appelle les forces politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des citoyens congolais à participer à cette démarche « avec loyauté, vigilance et patriotisme », tout en réaffirmant son engagement à accompagner cette initiative en faveur du retour de la paix, de la sécurité et du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.