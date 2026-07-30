Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre a foulé, mercredi 29 juillet 2026, le sol de Kaniama Kasese, dans le territoire de Kaniama, province du Haut-Lomami, où elle prendra part aux activités que présidera le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le Conseil des ministres prévu le vendredi 31 juillet prochain.

À sa descente d'avion à l'aérodrome de Kasese, la Cheffe du Gouvernement a été accueillie par le Commandant du Service national, le Lieutenant-Général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Visiblement satisfaite de découvrir ce site emblématique, elle lui a lancé : « Enfin, je foule le sol de Kaniama Kasese. »

Un programme placé sous le signe de la relance agricole

Le séjour de la Première Ministre à Kaniama Kasese sera ponctué de plusieurs activités aux côtés du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Chef de l'État procédera notamment au lancement officiel de la campagne agricole du Service national, marquée par le début des travaux de labour ou préparation du sol, ainsi qu'à l'inauguration du Centre hospitalier Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Le Conseil des ministres, prévu vendredi sur ce site, réunira les membres du Gouvernement autour des principaux dossiers de l'action publique.

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Kaniama Kasese, vitrine du Service national

Longtemps connu pour sa vocation agricole, le domaine de Kaniama Kasese est devenu un centre de référence du Service national. Des centaines de jeunes, dont plusieurs anciens délinquants urbains, y sont formés à la discipline, aux métiers et au travail de la terre. Ceux qui étaient autrefois identifiés comme des « Kuluna » participent désormais à la production agricole, à l'élevage ainsi qu'à la construction de bâtiments et d'autres infrastructures publiques. Leur parcours illustre la volonté des pouvoirs publics de faire de la réinsertion un levier de développement et de cohésion nationale.

Cette approche traduit également la volonté du Gouvernement de promouvoir la formation professionnelle comme fer de lance du développement. En dotant les jeunes de compétences dans divers métiers, le Service national participe à la constitution d'une main-d'oeuvre qualifiée, indispensable à la transformation économique et à la modernisation du pays.

Les vastes superficies mises en valeur, les exploitations agricoles aménagées, les ouvrages d'élevage réalisés, les établissements scolaires dotés en pupitres et les infrastructures sorties de terre ces dernières années font aujourd'hui de Kaniama Kasese l'un des sites les plus emblématiques des ambitions de modernisation portées par les dirigeants du pays.

Attachée à la diversité économique, à travers la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, ainsi qu'à la réinsertion socio-économique des jeunes, conformément aux deux premiers piliers du Programme d'actions du Gouvernement, ce déplacement permettra également à la Première Ministre de suivre de près les réalisations du Service national à Kaniama Kasese, où la production agricole et la réinsertion d'anciens délinquants constituent aujourd'hui les principaux marqueurs de ce programme.