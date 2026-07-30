Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a inauguré hier, mercredi 29 juillet 2026, à Kamina, dans le Haut-Lomami, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Lovoy, construite dans le cadre du programme sino-congolais, afin de mettre fin à plus de 50 ans de pénurie.

Grâce à cette infrastructure d'importance vitale, l'eau captée dans la rivière Lovoy, réputée pour sa forte teneur en fer, subit un processus de traitement rigoureux, conforme aux normes en la matière, afin de produire 7.000 m³ d'eau par jour, nécessaires à la desserte de 230.000 habitants de Kamina, améliorant ainsi significativement leurs conditions de vie.

Visiblement ému, le Gouverneur du Haut-Lomami a, pour sa part, fait une déclaration illustrant l'impact de cette usine sur la vie de ses concitoyens : « cette eau qui coulera désormais de nos robinets sera le témoignage de votre engagement en faveur de la population du Haut-Lomami. »

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D'autres intervenants, parmi lesquels le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Teddy Luzala Molendo Sakombi, l'Ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo (RDC), Zhao Bin, ainsi que les Directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et de la Regideso, ont tous salué cette réalisation qui concrétise l'engagement du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de l'amélioration de l'accès aux besoins sociaux de base.

Le Chef de l'État a visité, avec une grande satisfaction affichée, tous les compartiments de l'usine avant de procéder au lancement officiel du pompage de l'eau. Un programme de raccordement social sera lancé dans les prochains jours afin de permettre à toute la population de bénéficier de cette infrastructure, qui s'ajoute à la longue liste d'ouvrages hydrauliques réalisés à Kinshasa et en province.