Sénégal: Grand Magal - Le CHN Cheikh Ahmadoul Khadim va assurer des soins gratuits pendant cinq jours

Touba — Le centre hospitalier national (CHN) Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (centre) va offrir gratuitement des soins aux pèlerins durant cinq jours, du 31 juillet au 4 août, dans le cadre de la couverture sanitaire du Grand Magal, a-t-on appris mardi de sa directrice, Bineta Diabel Ba Mbacké.

"Cette année, comme à l'accoutumée, l'hôpital va s'impliquer dans le dispositif médical régional déployé pour la couverture du Grand Magal de Touba. Nous allons offrir des soins gratuits aux pèlerins pendant cinq jours, de vendredi à mardi", a-t-elle annoncé.

Elle faisait une déclaration à la presse, à l'occasion de la présentation du dispositif sanitaire mis en place par l'hôpital pour la couverture sanitaire du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain.

Cet événement religieux commémore le départ en exil au Gabon, en 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.

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Binta Diabel Ba Mbacké a assuré que toutes les urgences référées au CHN seront prises en charge par les équipes médicales mobilisées à cet effet.

Elle a indiqué que l'hôpital qu'elle dirige a bénéficié d'un important renforcement en personnel soignant, en équipements et en intrants médicaux, afin de lui permettre de faire face à l'affluence attendue durant cet événement religieux.

"Tous les patients qui seront amenés à fréquenter l'hôpital pendant ces cinq jours seront pris en charge gratuitement dans tous les services de l'établissement", a-t-elle insisté.

Bineta Diabel Ba Mbacké a, en outre, invité les usagers de la route, notamment les transporteurs, à faire preuve de prudence afin de limiter les accidents de la circulation pendant le Magal.

Elle a également appelé les ménages à renforcer les mesures d'hygiène et de salubrité dans les concessions pour prévenir les maladies.

Le responsable du service d'orthopédie-traumatologie du CHN Cheikh Ahmadoul Khadim, le docteur Alioune Badara Dione, a, de son côté, assuré qu'un dispositif organisationnel "bien huilé" a été mis en place pour répondre efficacement aux besoins des patients.

Selon le médecin chirurgien orthopédiste, l'ensemble des services de l'hôpital travaille en étroite collaboration afin d'assurer une prise en charge rapide des urgences, notamment des victimes d'accidents de la circulation et des traumatismes susceptibles de survenir durant le Grand Magal.