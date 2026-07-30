Sénégal: Esports Nations Cup 2026 - Le pays qualifié directement sur EA SPORTS FC™ 26

Le Sénégal s'est qualifié directement pour les finales de l'Esports Nations Cup (ENC) 2026 dans la discipline EA SPORTS FC™ 26, grâce aux performances de Mohamed Alioune Diop, plus connu sous le pseudonyme de KING CJØ, a annoncé, mercredi, la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Selon la FESSEDA, le capitaine des eLions du Sénégal a obtenu cette qualification en raison de son "excellent classement au FC Pro World Rankings, qui le place parmi les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline".

Cette performance permet au Sénégal de figurer parmi les 64 nations directement qualifiées pour les finales de l'ENC 2026, qui se dérouleront du 2 au 29 novembre 2026 à Riyad, en Arabie saoudite, précise la même source.

Capitaine de la sélection nationale d'esport, KING CJØ est présenté par la fédération comme l'une des figures majeures de la scène compétitive sénégalaise au sein de la diaspora. Il s'est illustré ces dernières années par "ses résultats, sa régularité et son leadership dans les compétitions internationales".

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Selon le texte, l'Esports Nations Cup 2026 réunira les meilleures nations du monde autour de seize disciplines.

Dans la catégorie EA SPORTS FC™ 26, 128 joueurs sont attendus pour une compétition dotée d'un prize pool de 600 000 dollars américains, soit 345 300 000 francs CFA, tandis que l'ensemble du tournoi offrira un total de 20 millions de dollars de récompenses, soit près de 11, 5 milliards de francs CFA.

La FESSEDA a adressé ses félicitations à Mohamed Alioune Diop pour cette qualification historique.