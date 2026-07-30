Sénégal: L'Egypte, pays invité d'honneur de la 18e FILDAK

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Egypte sera le pays invité d'honneur de la 18ème édition de la Foire du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) prévue du 15 au 19 octobre 2026, a annoncé la Direction du livre et de la promotion de la lecture.

Sur le site web de la structure visité mercredi par l'APS, il est écrit "L'Egypte, pays à l'honneur".

Pour le directeur du livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lo, "l'Egypte a montré son enthousiasme" à cette désignation.

Il estime que les Nouvelles éditions africaines du Sénégal seront aussi à l'honneur durant cet évènement dont le thème est "Bibliothèque, transmission et souveraineté".

En attendant le programme complet que la Direction du livre et de la promotion de la lecture compte dévoiler sous peu, il est signalé que les activités se dérouleront sur trois sites, à savoir le Musée des civilisations noires et son esplanade et au Grand théâtre de Dakar.

Lire l'article original sur APS.

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