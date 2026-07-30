Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure l'usine d'eau de Lovoy pour desservir 230 000 habitants de Kamina

Environ 230.000 habitants de Kamina (Haut-Lomami) peuvent bénéficier d'eau potable, grâce à l'usine de captage et de traitement d'eau de Lovoy, inaugurée mercredi 29 juillet 2026 par le Président Félix Tshisekedi.

D'une capacité de production de 7.000 mètres cubes d'eau potable par jour, cette infrastructure a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du ministère des Infrastructures et Travaux publics, avec la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et l'exécution des entreprises chinoises CREC 7 et SISC. Elle est construite pour "mettre fin à plus de 50 ans de pénurie".

L'ouvrage comprend une station de captage, une unité de traitement des eaux ainsi qu'un réseau de transport constitué de 5 kilomètres de conduites reliant l'usine au château d'eau, afin d'assurer une distribution régulière de l'eau potable dans la ville de Kamina.

Un programme de raccordement social sera lancé dans les prochains jours afin de permettre à toute la population de bénéficier de cette infrastructure, selon une dépêche de la présidence de la République.