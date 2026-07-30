Congo-Kinshasa: Aucune femme au gouvernement provincial du Sankuru

Indignation et désapprobation face à un exécutif provincial 100 % masculin. La Synergie des femmes leaders du Sankuru s'insurge contre la composition du nouveau gouvernement provincial rendu public ce lundi 27 juillet par le gouverneur Jules Lodi. Sur les dix portefeuilles ministériels attribués, aucune femme n'a été retenue.

À travers une déclaration officielle, la plateforme dénonce une violation flagrante des principes constitutionnels d'égalité et exige un réajustement immédiat de l'arrêté provincial.

Un plaidoyer républicain ignoré par l'autorité provinciale

Cette exclusion suscite d'autant plus de colère au sein des mouvements féminins qu'une démarche préventive de plaidoyer avait été menée auprès du gouverneur avant la fixation de l'équipe gouvernementale. Les femmes du Sankuru réclamaient une représentation effective et équitable dans les instances de prise de décision.

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Ema Elongo Djamba, coordonnatrice provinciale de la Synergie des femmes leaders du Sankuru, exprime ce sentiment de rejet :

« Nous, femmes du Sankuru, exprimons notre profonde indignation, déception et désapprobation [...]. Cette exclusion totale des femmes est incompréhensible et inacceptable dans un État de droit qui a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en principe constitutionnel. [...] En choisissant de former un gouvernement exclusivement masculin, l'autorité provinciale a ignoré les aspirations légitimes de la femme du Sankuru. »

Un appel au rétablissement d'une gouvernance inclusive

Face à ce « recul démocratique », la Synergie des femmes leaders exhorte le gouverneur Jules Lodi à revenir sur sa décision afin de se conformer aux engagements nationaux et internationaux de la RDC en matière de promotion du genre :

Correction de l'arrêté : Réviser la composition de l'équipe gouvernementale pour y intégrer des compétences féminines.

Respect des principes républicains : Rétablir une gouvernance provinciale fondée sur la parité, l'équité, l'inclusion et la justice sociale.