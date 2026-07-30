Maroc: SM le Roi présidera, jeudi et vendredi, les cérémonies commémorant la Glorieuse Fête du Trône

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, présidera, jeudi et vendredi, à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres les cérémonies commémorant la Glorieuse Fête du Trône, annonce le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Voici la traduction intégrale du communiqué :

« Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, présidera, demain jeudi 30 juillet 2026 dans l'après-midi, une réception à la place de la préfecture de M'diq-Fnideq, dans la ville de M'diq.

Dans l'après-midi du vendredi 31 juillet 2026, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales, présidera, à la place du Mechouar au Palais Royal à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils.

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A cette occasion, et sur Ordre de Sa Majesté le Roi, que Dieu le Glorifie, l'Etat-Major général des Forces Armées Royales offrira un déjeuner au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, présidera aussi en fin d'après-midi du même jour la cérémonie d'allégeance à la place du Mechouar au Palais Royal à Tétouan ».