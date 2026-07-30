Maroc: Fête du Trône - Grâce Royale au profit de 1.788 personnes

30 Juillet 2026
Libération (Casablanca)

A l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a accordé Sa grâce à 1.788 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Voici le texte du communiqué:

« A l'occasion de la Fête du Trône de cette année 1448 H- 2026 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa Grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 1.788 et se présentent comme suit :

*Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 1.679 détenus se répartissant comme suit:

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 09 détenus.
  • Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1.668 détenus.
  • Commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit d'un détenu.
  • Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu.

*Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 109 personnes se répartissant comme suit :

  • Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 41 personnes.
  • Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes.
  • Grâce sur la peine d'amende au profit de 52 personnes.
  • Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 06 personnes.

Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer Sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, ainsi que tous les membres de la Famille Royale ».

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.