Maroc: Casablanca-Settat - Les colonies de vacances, au coeur de la formation citoyenne et de l'épanouissement des jeunes

Les colonies de vacances organisées dans la région de Casablanca-Settat constituent un espace privilégié offrant aux enfants et aux jeunes l'opportunité de s'ouvrir aux valeurs humaines universelles et de s'approprier les principes de la citoyenneté, tout en développant leurs talents et en renforçant leurs aptitudes à contribuer efficacement au développement du Royaume.

La région figure parmi les principales destinations des colonies de vacances au Maroc, grâce à ses atouts naturels ainsi qu'à la présence de trois grands centres nationaux de colonies de vacances : le Centre national de Bouznika-Plage, le Centre d'Al Alia à Mohammedia et le Centre national d'El Haouzia.

Ces infrastructures bénéficient d'un environnement géographique unique, alliant un vaste littoral, des forêts longeant la mer, des embouchures de cours d'eau ainsi que la proximité de sites historiques, offrant ainsi aux bénéficiaires un cadre sécurisé et propice aux activités de découverte et de sensibilisation à l'environnement.

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Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de la Jeunesse et des Sports à la direction régionale de la Jeunesse à Casablanca-Settat, Zakaria Bendali, a indiqué que la direction poursuit sa mobilisation pour la mise en oeuvre du Programme national des colonies de vacances de l'été 2026, en collaboration avec la Fédération nationale des colonies de vacances ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.

M. Bendali a précisé que les centres permanents de la région s'apprêtent à accueillir près de 13.500 bénéficiaires tout au long des différentes phases du programme, répartis entre les centres d'El Haouzia, de Bouznika et d'Al Alia. Des « colonies de proximité » seront également organisées au sein des établissements de jeunesse afin de rapprocher les activités éducatives et récréatives des enfants dans leur environnement local et de promouvoir le principe de l'égalité des chances.

Il a ajouté que, conformément aux objectifs de la feuille de route de la réforme du système d'éducation et de formation, la direction régionale participe à la mise en oeuvre d'un programme d'activités estivales destiné aux élèves menacés de décrochage scolaire, en partenariat avec le département de l'Éducation nationale et la Fédération nationale des colonies de vacances. Cette initiative vise à lutter contre l'abandon scolaire, à développer les compétences de vie des apprenants et à renforcer leur attachement à l'établissement scolaire.

Concernant l'organisation, le responsable régional a expliqué que le lancement de la saison a été précédé de préparatifs soutenus portant sur la réhabilitation des infrastructures, l'entretien des espaces, la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires, ainsi que l'instauration d'un système de suivi et de visites de terrain régulières afin de garantir le respect des cahiers des charges.

Il a souligné que la protection des enfants constitue une priorité absolue, à travers la mise en oeuvre du protocole national de protection de l'enfant, la désignation d'un responsable de la protection dans chaque centre, l'application rigoureuse des normes sanitaires et alimentaires, ainsi que le recours à des encadrants qualifiés formés aux approches pédagogiques innovantes.

De son côté, le directeur du Centre national des colonies de vacances d'El Haouzia, Soufiane El Hilali, a indiqué que le centre accueille, à chaque étape du programme, un nombre important de bénéficiaires répartis en plusieurs unités sous la supervision d'encadrants spécialisés, précisant que le centre dispose d'infrastructures complètes comprenant deux restaurants, des terrains de sport, une piscine, une piste d'éducation routière ainsi que des salles d'activités.

M. El Hilali a ajouté que le programme comprend également des partenariats avec plusieurs institutions nationales, notamment l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), ainsi que les départements chargés de l'environnement et de l'eau, en vue d'organiser des ateliers de sensibilisation au profit des jeunes.

Le rôle des colonies de vacances ne se limite pas à offrir un espace de loisirs; elles constituent un véritable chantier pédagogique proposant aux enfants un éventail d'activités éducatives, comprenant des ateliers artistiques et manuels, des concours culturels ainsi que des activités sportives et de sensibilisation.

Dans le même contexte, le coordinateur général de la colonie d'El Haouzia, Mohcine Behdi, a indiqué que cette session accueille plus de 1.400 bénéficiaires venus des différentes régions du Royaume, avec une attention particulière accordée aux catégories vulnérables.

Il a souligné que l'action éducative repose sur la promotion des valeurs du bénévolat grâce à la mobilisation de 250 encadrants bénévoles, chargés d'inculquer aux jeunes les comportements citoyens et les compétences de vie.

Pour sa part, l'encadrante pédagogique Aya Aknaou a expliqué que la mission des équipes d'encadrement consiste principalement à développer chez les enfants les compétences en matière de communication, de responsabilité et de coopération, afin de favoriser leur autonomie et de contribuer à la formation de personnalités équilibrées, aptes à participer activement à la vie sociale.

Au micro de la MAP, plusieurs enfants bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette expérience, affirmant que la colonie constitue une étape importante d'apprentissage et de loisirs, leur permettant d'acquérir les valeurs de l'autonomie et de la discipline.

Ils ont également salué la qualité de l'encadrement et la diversité culturelle, qui permet aux participants de prendre part à des soirées thématiques et à des ateliers de sensibilisation dans un environnement sûr et stimulant.

Ainsi, les colonies de vacances de la région Casablanca-Settat dépassent leur vocation de simple divertissement estival pour s'imposer comme une véritable école de la vie et un cadre éducatif favorisant l'épanouissement des jeunes générations, tout en incarnant une vision nationale qui fait de l'investissement dans l'enfance un pilier essentiel de la construction du Maroc de demain.