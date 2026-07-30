Sénégal: Une mission conjointe du PAM et de l'Irlande visite les réalisations d'un projet agricole mis en oeuvre dans le nord du pays

Dakar — L'ambassade d'Irlande au Sénégal et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont visité les réalisations du Projet de renforcement de la résilience des communautés pastorales (P2RCA), mardi et mercredi, à Kodialal et à Lougré Thioly, des villages situés respectivement dans les départements de Linguère et de Ranérou, dans le nord du Sénégal.

La mission conjointe était dirigée par Joe Culligan, l'adjoint de l'ambassadeur à Dakar de ce pays d'Europe de l'Ouest, et Michael Carbon, le directeur adjoint du PAM au Sénégal. Ils étaient accompagnés du capitaine Massamba Niang, chef du service départemental des eaux et forêts de Linguère, et de représentants de l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Gory Ba, le maire de Mboula, la commune dont fait partie Kodialal, était également représenté.

Dans ce village, la mission a visité une parcelle destinée au fourrage.

Le but de sa visite était de s'enquérir des résultats du P2RCA.

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Les représentants de l'ambassade d'Irlande au Sénégal et du Programme alimentaire mondial se sont entretenus avec les bénéficiaires du Projet de renforcement de la résilience des communautés pastorales, les autorités locales et les services techniques départementaux de l'agriculture.

Les deux parties ont discuté de l'impact du projet sur l'alimentation des bénéficiaires, la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation des habitants de Kodialal et de Lougré Thioly au changement climatique.

À Lougré Thioly, la mission conjointe du PAM et de l'ambassade d'Irlande au Sénégal a visité un jardin exploité par 119 femmes.

L'ambassade d'Irlande fournit des intrants agricoles aux bénéficiaires du projet. Le PAM leur dispense des formations.

Des activités de reboisement sont également menées dans cette commune située dans le département de Ranérou, avec le soutien financier du gouvernement irlandais.

Les femmes cultivent des légumes destinés à la consommation des ménages locaux et contribuent de cette manière au renforcement de leur propre sécurité alimentaire.

Les bénéficiaires ont informé les membres de la mission conjointe de la contribution de ce projet agricole à leur autonomisation économique.

Joe Culligan et Michael Carbon ont visité aussi la mare pastorale de Féta Tabaldé, une infrastructure indispensable pour les activités d'élevage menées dans la zone.

Le P2RCA protège la mare de l'ensablement. Il garantit l'accès à l'eau de milliers d'animaux vivant dans la zone et améliore la résilience des communautés pastorales locales aux aléas climatiques, selon le PAM et l'ambassade d'Irlande au Sénégal.

"Avec l'État du Sénégal, nous travaillons à la revalorisation des terres. Ici, il y a une forte dégradation des terres causées par le surpâturage et le changement climatique. Le travail important que nous faisons ici, aux côtés des communautés locales, consiste à protéger les terres de l'érosion et de l'ensablement", a ajouté Michael Carbon.

À Kodialal, la mission a découvert les initiatives de restauration des terres et de développement des cultures fourragères. Les bénéficiaires du P2RCA ont été formés aux techniques de conservation des sols et des eaux, au compostage, à la production de plants et à la culture du maralfalfa, une herbe réputée pour la qualité de son fourrage.

Ces investissements augmentent la quantité du fourrage et renforcent les moyens d'existence des ménages locaux.

"Nous constatons le succès du travail que nous faisons avec le PAM. C'est un projet que nous déroulons depuis dix-huit mois. Nous en sommes encore à son début, mais il est déjà bénéfique pour les communautés locales, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Nous espérons arriver à un grand succès", a assuré Joe Culligan.

"Il y a des opportunités pour les groupements d'intérêt économique des femmes. Les femmes sont très contentes des formations reçues du PAM, qui leur permettent d'augmenter leurs revenus. Elles achètent des fournitures scolaires pour les enfants, arrivent à se soigner et à se nourrir avec les revenus tirés de leurs activités maraîchères", a poursuivi l'adjoint de l'ambassadeur d'Irlande au Sénégal.

Les exploitations agricoles visitées contribuent au renforcement de la "résilience des systèmes alimentaires" locaux, selon le directeur adjoint du PAM au Sénégal.

"Nous sommes très contents de la visite de ce projet phare par une mission de l'ambassade d'Irlande au Sénégal et du PAM", a dit Diéry Ba, le gestionnaire de l'une des parcelles visitées.

"De petites superficies sont exploitées pour le moment. Il est prévu de les agrandir, de passer à cinq hectares par exemple", a ajouté M. Ba, parlant en même temps au nom du chef du village de Kodialal.