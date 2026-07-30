Ile Maurice: Boxe - Merven Clair s'assure du bronze en espérant mieux !

C'est un véritable tour de force qu'a réalisé Merven Clair hier au Scottish Event Campus Centre à Glasgow. Le boxeur s'est imposé en quart de finale de la catégorie des 70 kg, s'assurant du même coup de la médaille de bronze au minimum. Il s'agit de la première médaille pour la délégation mauricienne à cette 23e édition des Jeux du Commonwealth.

Merven Clair a nettement dominé son adversaire, le Ghanéen Precious Akai Nettey qui avait pourtant été impressionnant au tour précédent. Mais notre compatriote a pris son combat par le bon bout et n'a jamais baissé sa garde. A l'arrivée, il remporte les trois rounds et est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges (5-0).

«C'est un adversaire que j'ai croisé lors du stage final en Irlande du Nord. Heureusement que j'ai mis les gants avec lui là-bas. Mes deux entraîneurs qui étaient avec moi lors du stage m'ont donné des instructions bien importantes pour pouvoir dominer le combat de bout en bout et remporter la victoire», a confié le natif de Rodrigues après sa victoire.

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«Merven a écouté les consignes. Mais le travail n'est pas encore fini. On doit continuer afin de changer la couleur de la médaille. Josian (Lebon) et moi nous serons avec lui pour travailler en ce sens. Ce sera dur, mais nous n'allons pas baisser les bras», a confié l'entraîneur national, Richard Sunee.

«Au sein de l'équipe, le boxeur le plus expérimenté c'est Merven Clair. Ce sont ses quatrièmes Jeux du Commonwealth. C'est pour cela que les stages à l'étranger sont importants. Cela nous offre d'autres frottements. On peut alors identifier les failles et nous améliorer. Merci au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la Fédération mauricienne de boxe, au Comité olympique mauricien et à tous les Mauriciens qui nous encouragent», a ajouté Josian Lebon, assistant-entraîneur national.

En demi-finale, demain à 19h (heure de Maurice), Clair sera opposé au Gallois Orlando Holley-Sotomi qui a battu, hier, le Lésothien Refiloe Thai par K-O après seulement une minute et 15 secondes dans le premier round.

Chloé Gabriel a, de son côté, vu son parcours prendre fin en quart de finale, mardi soir, chez les 54 kg. La pugiliste, qui représentait pour la première fois son île natale dans une grande compétition, a été battue de peu par la Zambienne Catherine Mwape (3-2).