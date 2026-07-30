Sénégal: Concours général 2026 - La Nation célèbre ses cracks aujourd'hui

Le Concours général sénégalais (Cgs) célèbre, ce jeudi 30 juillet, sa 60e édition au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Présidée par le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, la cérémonie solennelle mettra à l'honneur, comme à l'accoutumée, les meilleurs élèves du pays.

Soixante ans après sa création, le Concours général sénégalais (Cgs) demeure l'une des plus prestigieuses distinctions du système éducatif sénégalais. L'édition 2026, placée sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans une dynamique de célébration de l'excellence scolaire et de transmission des valeurs citoyennes fondées sur le mérite.

Organisée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, la cérémonie réunira les meilleurs élèves de la Nation autour d'un thème en résonance avec un rendez-vous historique. Intitulé « Le Sénégal à l'heure des Joj 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques », celui-ci établit un lien entre la réussite scolaire et les idéaux de dépassement de soi, de solidarité et de respect portés par les Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la cérémonie, un hommage sera rendu à la marraine de l'édition, le Professeur Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la République, dont le parcours est salué comme une référence d'excellence, de compétence et d'engagement au service de la nation. Les résultats publiés par le ministère de l'Éducation nationale traduisent la bonne santé de cette compétition d'élite.

129 distinctions, dont 69 Prix et 60 Accessits

Au total, 3 690 candidats ont pris part aux épreuves ; soit une progression de 122 élèves par rapport à 2025. Les filles représentent 61,27 % des effectifs avec 2 261 candidates. À l'issue des délibérations, 129 distinctions, dont 69 Prix et 60 Accessits seront remises aux 118 lauréats. Les établissements publics confirment leur domination en remportant près de 80 % des distinctions, tandis que les filières scientifiques concentrent la majorité des lauréats avec 83 distinctions.

Pour la deuxième année consécutive, Ameth Babou, élève en Terminale S1 au Prytanée militaire, Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, décroche le titre de meilleur élève du Sénégal. Avec 68 points et 4 premiers Prix, notamment en français, en citoyenneté et droits de l'homme, en dissertation philosophique et en physique, il confirme un parcours exceptionnel, renseigne un communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

Cette édition marque également un tournant en matière d'inclusion. Pour la première fois, les élèves non-voyants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja) de Thiès ont concouru dans les mêmes conditions que les autres candidats. Le palmarès s'ouvre aussi à de nouveaux établissements, témoignant d'un élargissement de la carte de l'excellence scolaire à travers le pays.

Pour célébrer ce jubilé, le ministère de l'Éducation nationale procédera à la présentation d'un ouvrage intitulé : « Le Concours général au Sénégal, miroir de la nation » ainsi qu'au lancement d'une exposition immersive retraçant six décennies d'histoire d'une institution qui continue d'incarner l'excellence académique et le mérite dans notre système éducatif.